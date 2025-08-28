De man, die in mei 2022 in Kerkrade werd aangehouden, wordt ervan beschuldigd een leider te zijn geweest in de strijd van het regime van Assad en daarmee te hebben geholpen bij de vervolging van het Syrische volk.

Mustafa A., 37, is door het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij de gewapende groep Liwa al-Quds, die dictator Assad hielp bij de vervolging van Syrische burgers.

Hij en anderen hebben een man met geweld uit zijn huis gehaald, waarna de Syrische inlichtingendienst hem heeft gemarteld.