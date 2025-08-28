De man, die in mei 2022 in Kerkrade werd aangehouden, wordt ervan beschuldigd een leider te zijn geweest in de strijd van het regime van Assad en daarmee te hebben geholpen bij de vervolging van het Syrische volk.
Mustafa A., 37, is door het Gerechtshof in Den Haag veroordeeld tot 13 jaar gevangenisstraf vanwege zijn betrokkenheid bij de gewapende groep Liwa al-Quds, die dictator Assad hielp bij de vervolging van Syrische burgers.
Hij en anderen hebben een man met geweld uit zijn huis gehaald, waarna de Syrische inlichtingendienst hem heeft gemarteld.
Bovendien werd hij in 2013 schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid en directe medeplichtigheid aan de marteling van een Syrische staatsburger.
Een tijdelijk verblijfsvisum dat Mustafa A. van 2020 tot 2025 in Nederland had, werd in 2023 ingetrokken. Omdat hij in een Palestijns vluchtelingenkamp in Syrië is geboren, oordeelde de rechtbank dat hij waarschijnlijk staatloos is en niet kan worden gedwongen om terug te keren.
Vanwege de duur van de procedure achtte de rechtbank een straf van 14 jaar verdedigbaar, maar verlaagde deze tot 13 jaar; ook werd een schadevergoeding van 40.000 euro opgelegd. Zowel de verdediging als het Openbaar Ministerie zijn in beroep gegaan.