De eerste helft van dit jaar liet een aanzienlijke stijging zien van het aantal autodiefstallen. Volgens het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV) worden criminelen steeds sluwer. Ook verdwijnen auto's steeds vaker naar Afrikaanse landen.

Daarbij zijn maar liefst 3.645 personenauto's gestolen, een stijging van ruim 20 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Van alle gestolen auto's werden er in Eindhoven de meeste gestolen, gevolgd door Amsterdam en Den Haag.

Bovenaan de lijst staat de Toyota RAV4 met 232 gestolen auto's. Ook de Kia Sportage viel op: het aantal diefstallen van dat model verviervoudigde, van 19 naar 82.

De koplamp gebruiken om een auto te starten

Volgens het VbV hebben autodieven slimme trucs en apparaten om auto's relatief gemakkelijk te stelen. Ze prikken bijvoorbeeld een apparaatje in de koplamp, waardoor de motor start en ze weg kunnen rijden.

De ontvreemde voertuigen gaan vervolgens steeds vaker in containers en worden verscheept naar landen als Ghana. Er wordt gemeld dat deze containers zelden worden gecontroleerd. Hybride auto's zijn ook erg populair in Afrika.

Ook proberen criminelen steeds vaker duurdere auto's te stelen. Als gevolg hiervan is het gemiddelde verlies per gestolen personenauto dat aan verzekeraars wordt gemeld met 30 procent gestegen tot €17.500. Het totaal aantal claims steeg met 60 procent tot €64 miljoen.

Daarnaast werkt het VbV aan het terugvinden van gestolen auto's. Dit gebeurt door het uitlezen van de telematica in voertuigen, op basis waarvan fabrikanten een auto op afstand kunnen lokaliseren.

Er blijken bijvoorbeeld in Ghana nog meer dan 200 auto's op de weg te zijn. Het is echter moeilijk en duur om deze auto's terug te krijgen.

Inmiddels zijn er meer dan 7.000 voertuigen teruggevonden, de meeste in Nederland. In het buitenland zijn ook veel voertuigen opgedoken in België, Duitsland, Bulgarije en Polen.