Turkije zal vrijdag de eerste steen leggen voor een groot spoorwegproject in het oosten van het land, dat een strategisch segment zal vormen van de Zangezur-corridor, een geplande belangrijke transportroute in de Zuidelijke Kaukasus.

Minister van Transport en Infrastructuur Abdulkadir Uraloglu kondigde donderdag aan dat de Kars-Igdir-Aralik-Dilucu-spoorlijn, met een lengte van 224 kilometer, zal dienen als een cruciale schakel binnen de corridor en Azerbeidzjan zal verbinden met zijn exclave Nachitsjevan.

De spoorlijn, ontworpen om jaarlijks 5,5 miljoen passagiers en 15 miljoen ton vracht te vervoeren, zal ook vijf tunnels bevatten, aldus Uraloglu. Hij voegde eraan toe dat externe financiering van 2,79 miljard dollar is veiliggesteld door inspanningen onder leiding van het Turkse ministerie van Financiën en Schatkist.

De aankondiging komt slechts enkele dagen na een trilaterale top in het Witte Huis, waar de Azerbeidzjaanse president İlham Aliyev, de Armeense premier Nikol Pashinyan en de Amerikaanse president Donald Trump een gezamenlijke verklaring ondertekenden.