Turkije begint met aanleg van strategische spoorlijn die aansluit op Zangezur-corridor
Met een financiering van 2,8 miljard dollar is de lijn ontworpen om jaarlijks 5,5 miljoen passagiers en 15 miljoen ton vracht te vervoeren, met vijf tunnels langs de route.
De spoorlijn zal de Zangezurcorridor versterken en de rol van Turkije als brug tussen Europa en Azië bevestigen. (Foto: AA) / AA
17 uur geleden

Turkije zal vrijdag de eerste steen leggen voor een groot spoorwegproject in het oosten van het land, dat een strategisch segment zal vormen van de Zangezur-corridor, een geplande belangrijke transportroute in de Zuidelijke Kaukasus.

Minister van Transport en Infrastructuur Abdulkadir Uraloglu kondigde donderdag aan dat de Kars-Igdir-Aralik-Dilucu-spoorlijn, met een lengte van 224 kilometer, zal dienen als een cruciale schakel binnen de corridor en Azerbeidzjan zal verbinden met zijn exclave Nachitsjevan.

De spoorlijn, ontworpen om jaarlijks 5,5 miljoen passagiers en 15 miljoen ton vracht te vervoeren, zal ook vijf tunnels bevatten, aldus Uraloglu. Hij voegde eraan toe dat externe financiering van 2,79 miljard dollar is veiliggesteld door inspanningen onder leiding van het Turkse ministerie van Financiën en Schatkist.

De aankondiging komt slechts enkele dagen na een trilaterale top in het Witte Huis, waar de Azerbeidzjaanse president İlham Aliyev, de Armeense premier Nikol Pashinyan en de Amerikaanse president Donald Trump een gezamenlijke verklaring ondertekenden.

De overeenkomst streeft ernaar een einde te maken aan decennia van conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan, met de belofte om vijandelijkheden te staken, de relaties te normaliseren en transportroutes, waaronder de Zangezur-corridor, te heropenen.

De geplande corridor heeft onrust veroorzaakt in Iran, dat zich al lange tijd tegen het project verzet, omdat het mogelijk wordt gezien als een ondermijning van Teherans invloed op Armenië.

Op maandag reisde de Iraanse president Masoud Pezeshkian naar Jerevan voor gesprekken met Armeense leiders en sprak hij ook over de transportroute.

Analisten stellen dat het spoorwegproject, samen met de recente vredesverklaring, de handel en het transport in de Zuidelijke Kaukasus ingrijpend zou kunnen veranderen.

