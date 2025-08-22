Woensdag is op basis van een Europees aanhoudingsbevel vlakbij Rimini een Oekraïense man aangehouden. Dat heeft het Duitse Openbaar Ministerie bevestigd na een bericht in Der Spiegel. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij de explosie van de Nord Stream-pijpleiding in september 2022. Na zijn uitlevering zal hij in Duitsland terechtstaan.

Zes maanden na de grootschalige invasie van Oekraïne door Rusland werden de twee Nord Stream-pijpleidingen vernield. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie namen de daders een boot vanuit Rostock in Duitsland naar het Deense eiland Bornholm. Daar brachten ze explosieven tot ontploffing en vluchtten ze. De pijpleidingen, die aardgas van Rusland naar Duitsland vervoerden, raakten door de explosies ernstig beschadigd.

Uit onderzoek van Der Spiegel blijkt dat de actie was goedgekeurd door het Oekraïense leger, ondanks de oorspronkelijke veronderstelling dat de explosies het werk waren van Russische criminelen. De explosie werd door de Oekraïense dames en heren gezien als een aanval op een legitiem militair doelwit in het conflict met Rusland.