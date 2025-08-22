Een aardbeving met een kracht van 7,5 heeft donderdag het zuiden van Chili getroffen in de Drake Passage, aldus de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS).

De beving vond plaats op een diepte van ongeveer 10,8 kilometer, meldde de dienst.

Schokken werden gevoeld in verschillende steden in zowel Chili als het naburige Argentinië.

Er zijn vooralsnog geen meldingen van schade.