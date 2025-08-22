WERELD
Krachtige aardbeving van 7,5 treft zuiden van Chili, tsunami-risico verlaagd
Pacifisch Tsunami Waarschuwingscentrum bevestigt dat het risico op gevaarlijke golven is geweken
Een man loopt langs de kust na een evacuatieoproep als voorzorgsmaatregel tegen een mogelijke tsunami in Valparaíso, Chili, 30 juli 2025. / AP
18 uur geleden

Een aardbeving met een kracht van 7,5 heeft donderdag het zuiden van Chili getroffen in de Drake Passage, aldus de Amerikaanse Geologische Dienst (USGS).

De beving vond plaats op een diepte van ongeveer 10,8 kilometer, meldde de dienst.

Schokken werden gevoeld in verschillende steden in zowel Chili als het naburige Argentinië.

Er zijn vooralsnog geen meldingen van schade.

Na de aardbeving heeft de Chileense Hydrografische en Oceanografische Dienst (SHOA) een tsunamiwaarschuwing afgegeven en de evacuatie van kustgebieden bevolen.

Hoewel de aardbeving aanvankelijk het risico op gevaarlijke tsunamigolven verhoogde, bevestigde het Pacific Tsunami Warning Center later in een e-mailverklaring aan Bloomberg dat de dreiging was afgenomen.

Eventuele kustgolven zullen naar verwachting niet hoger zijn dan 0,3 meter, voegde het centrum eraan toe.

