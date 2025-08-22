Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard dat alle 55 miljoen buitenlanders met een visum voor de Verenigde Staten onderworpen zijn aan een voortdurende controle, terwijl president Donald Trump zijn strengere aanpak van visa en immigratie intensiveert.

"De voortdurende controle van het ministerie omvat alle meer dan 55 miljoen buitenlanders die momenteel een geldig Amerikaans visum hebben," zei een functionaris van het ministerie van Buitenlandse Zaken op donderdag.

"Het ministerie trekt visa in zodra er aanwijzingen zijn van mogelijke ongeschiktheid, waaronder zaken zoals signalen van overschrijding van de verblijfsduur, criminele activiteiten, bedreigingen voor de openbare veiligheid, betrokkenheid bij terroristische activiteiten of steun aan een terroristische organisatie."

Hoewel de functionaris niet expliciet zei dat alle visa actief worden herzien, was de boodschap duidelijk: de regering beschouwt elke visumhouder als een mogelijk doelwit. De functionaris, die anoniem sprak, gaf aan dat de controle vooral wordt aangescherpt voor studenten.

"We herzien alle studentenvisa," zei de functionaris, eraan toevoegend dat het ministerie van Buitenlandse Zaken "constant in de gaten houdt wat mensen hebben gezegd" op sociale media, die aanvragers nu verplicht moeten melden.

Minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio heeft zich beroepen op een obscure wet om visa in te trekken van personen die worden beschouwd als een bedreiging voor de belangen van het buitenlands beleid van de VS, waarbij hij zich met name richt op anti-Israëlische demonstranten.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verklaarde dat het sinds Rubio's aantreden met Trump in januari 6000 visa heeft ingetrokken — vier keer zoveel als onder de regering van Joe Biden in dezelfde periode het jaar ervoor.

Rubio heeft betoogd dat de regering visa kan uitgeven en intrekken zonder rechterlijke toetsing, waarbij hij stelt dat niet-Amerikaanse burgers geen recht hebben op de Amerikaanse grondwettelijke vrijheid van meningsuiting. Maar rechters hebben in enkele spraakmakende zaken tegengas gegeven.