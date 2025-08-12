POLITIEK
Geert Wilders is het onderwerp van een gezamenlijke klacht van 14 islamitische belangenorganisaties
Zij beschuldigen hem van het aanzetten tot geweld, discriminatie en haat. Dit naar aanleiding van een tweet die de groep beschouwt als provocerend en beledigend voor de islamitische gemeenschap.
Geert Wilders aangeklagen voor recente tweets. / Foto: AP
12 uur geleden

Op 4 augustus deelde Geert Wilders een foto van een jonge, blonde vrouw met blauwe ogen en de woorden “PVV”, gecombineerd met een boos kijkende, hoofddoek dragende oudere vrouw en de woorden ‘PvdA’, de bittere rivaal van de PVV. Verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen voegde hij de woorden toe: “Aan u de keuze op 29 oktober.”

Naar aanleiding van deze tweet werden talrijke meldingen gedaan bij Meldpunt Discriminatie. Kort daarna werd door advocaat Adem Çatbaş namens veertien organisaties een klacht ingediend wegens groepsbelediging, aanzetting tot haat, discriminatie of geweld, aanzetting tot vijandigheid en sociale onrust, en belediging.

Çatbaş diende de rechtszaak in namens het Collectief Jonge Moslims, de mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch, de Stichting Meld Islamofobie en de samenwerkingsorganisatie K9 van Nederlandse moskeeën.

De organisaties stellen dat “islamofobie al lange tijd wijdverbreid is, met als gevolg dat het diep geworteld en genormaliseerd is in de samenleving”.

De afbeelding van Geert Wilders “kan niet los worden gezien van de bredere sociale context waarin moslims in Nederland systematisch worden gediscrimineerd en gestigmatiseerd”, stellen de organisaties. Volgens een recent aan de Tweede Kamer gepresenteerd onderzoek is discriminatie van moslims in Nederland een “urgente kwestie”.

De belangenorganisaties verwijzen in hun zaak ook naar eerdere en latere berichten die Wilders op zijn sociale media-accounts heeft geplaatst. "Wilders riep dat de islam niet welkom is in Nederland, verwees naar zijn eigen volk en zei dat onze dochters veilig moeten zijn op straat, enkele dagen nadat hij de omstreden foto had gedeeld.

Deze tweet legt een verband tussen de gewelddadige moslimvrouw en de criminele buitenlander."

