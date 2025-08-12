Op 4 augustus deelde Geert Wilders een foto van een jonge, blonde vrouw met blauwe ogen en de woorden “PVV”, gecombineerd met een boos kijkende, hoofddoek dragende oudere vrouw en de woorden ‘PvdA’, de bittere rivaal van de PVV. Verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen voegde hij de woorden toe: “Aan u de keuze op 29 oktober.”

Naar aanleiding van deze tweet werden talrijke meldingen gedaan bij Meldpunt Discriminatie. Kort daarna werd door advocaat Adem Çatbaş namens veertien organisaties een klacht ingediend wegens groepsbelediging, aanzetting tot haat, discriminatie of geweld, aanzetting tot vijandigheid en sociale onrust, en belediging.

Çatbaş diende de rechtszaak in namens het Collectief Jonge Moslims, de mensenrechtenorganisatie Muslim Rights Watch, de Stichting Meld Islamofobie en de samenwerkingsorganisatie K9 van Nederlandse moskeeën.