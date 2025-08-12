Woensdagmiddag zullen westerse leiders, waaronder de Amerikaanse president Donald Trump, via een videoconferentie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky overleggen over de oorlog in Oekraïne. Het initiatief kwam van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, en werd bevestigd door een woordvoerder van de Europese Commissie.
Deze bijeenkomst vindt plaats voor de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Putin op vrijdag in Alaska.
Het doel van deze ontmoeting tussen de twee presidenten is om manieren te bespreken om de oorlog te beëindigen. Om die reden heeft Poetin een lijst met eisen gepresenteerd om de gevechten te stoppen, waarop president Zelensky een afwijzend antwoord gaf.
Gezien de voortgang van de gesprekken tussen de leiders, dienden Europese functionarissen hun eigen ontwerp voor een staakt-het-vuren in.
De gezamenlijke verklaring van 26 Europese functionarissen benadrukte het belang van de rol van Oekraïne voor Europa, maar vooral dat elk gesprek over de oorlog in Oekraïne in aanwezigheid van Oekraïense functionarissen moet plaatsvinden.
De ministers van Buitenlandse Zaken van de Europese Unie hielden maandagmiddag een videoconferentie. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken, Maxime Prévot, zal ook deelnemen aan de vergadering, die gepland stond om 19.00 uur. Ook de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken, Andri Sybiha, zal aanwezig zijn.