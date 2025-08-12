Woensdagmiddag zullen westerse leiders, waaronder de Amerikaanse president Donald Trump, via een videoconferentie met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky overleggen over de oorlog in Oekraïne. Het initiatief kwam van de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, en werd bevestigd door een woordvoerder van de Europese Commissie.

Deze bijeenkomst vindt plaats voor de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Putin op vrijdag in Alaska.

Het doel van deze ontmoeting tussen de twee presidenten is om manieren te bespreken om de oorlog te beëindigen. Om die reden heeft Poetin een lijst met eisen gepresenteerd om de gevechten te stoppen, waarop president Zelensky een afwijzend antwoord gaf.