De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft verklaard dat een onderhandelde overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk niemand echt tevreden zal stellen, terwijl de regering-Trump werkt aan het organiseren van een trilaterale ontmoeting tussen de leiders.

"Zowel de Russen als de Oekraïners zullen waarschijnlijk uiteindelijk ontevreden zijn," zei Vance zondag tegen Fox News.

Hij gaf aan dat de regering-Trump streeft naar "een onderhandelde regeling waarmee zowel de Oekraïners als de Russen kunnen leven, zodat ze in relatieve vrede kunnen leven en het geweld stopt."

Vance zei dat een diplomatiek obstakel is overwonnen, doordat president Donald Trump de Russische president Vladimir Poetin heeft weten te overtuigen om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te ontmoeten.

"Een van de grootste blokkades was dat Vladimir Poetin had gezegd dat hij nooit met Zelensky aan tafel zou gaan," aldus Vance. "En de president heeft dat nu weten te veranderen."

De regering werkt nu aan het plannen van een ontmoeting tussen de drie leiders, zei Vance, terwijl Trump en Poetin vrijdag in de Amerikaanse staat Alaska zullen overleggen over de oorlog.

Op de vraag of Poetin Zelenskyy zou moeten ontmoeten voordat hij Trump ontmoet, antwoordde Vance dat hij dat niet "productief" zou vinden.