De Amerikaanse vicepresident JD Vance heeft verklaard dat een onderhandelde overeenkomst tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk niemand echt tevreden zal stellen, terwijl de regering-Trump werkt aan het organiseren van een trilaterale ontmoeting tussen de leiders.
"Zowel de Russen als de Oekraïners zullen waarschijnlijk uiteindelijk ontevreden zijn," zei Vance zondag tegen Fox News.
Hij gaf aan dat de regering-Trump streeft naar "een onderhandelde regeling waarmee zowel de Oekraïners als de Russen kunnen leven, zodat ze in relatieve vrede kunnen leven en het geweld stopt."
Vance zei dat een diplomatiek obstakel is overwonnen, doordat president Donald Trump de Russische president Vladimir Poetin heeft weten te overtuigen om de Oekraïense president Volodymyr Zelensky te ontmoeten.
"Een van de grootste blokkades was dat Vladimir Poetin had gezegd dat hij nooit met Zelensky aan tafel zou gaan," aldus Vance. "En de president heeft dat nu weten te veranderen."
De regering werkt nu aan het plannen van een ontmoeting tussen de drie leiders, zei Vance, terwijl Trump en Poetin vrijdag in de Amerikaanse staat Alaska zullen overleggen over de oorlog.
Op de vraag of Poetin Zelenskyy zou moeten ontmoeten voordat hij Trump ontmoet, antwoordde Vance dat hij dat niet "productief" zou vinden.
"Ik denk dat de president van de Verenigde Staten degene moet zijn die deze twee partijen bij elkaar brengt," zei hij.
Poetin zei donderdag dat hij niets tegen een trilaterale ontmoeting met Zelenskyy heeft, maar dat de juiste voorwaarden daarvoor moeten worden gecreëerd. NBC News meldde zondag dat het Witte Huis mogelijk de Oekraïense leider zal uitnodigen naar Alaska.
Drone-aanvallen gaan door
Ondertussen meldde het Russische Ministerie van Defensie dat een Oekraïense drone-aanval in de regio Tula twee mensen heeft gedood.
Het ministerie verklaarde dat de aanval ook gericht was op Moskou en andere regio's.
Twee mensen zijn ook in het ziekenhuis opgenomen na de aanval in de regio Tula, die grenst aan de regio Moskou in het noorden, aldus Tula-gouverneur Dmitry Milyaev op de berichtenapp Telegram.
Het Russische Ministerie van Defensie meldde dat zijn luchtverdedigingseenheden 27 Oekraïense drones hebben vernietigd binnen een tijdsbestek van drie uur laat op zondag, waaronder 11 boven de regio Tula, één boven de regio Moskou en de rest boven vier andere regio's in het zuiden en westen van Rusland.