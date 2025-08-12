In een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische leider Vladimir Poetin benadrukken de EU-leiders dat de Oekraïners zelf over hun toekomst moeten kunnen beslissen.

Bij de verklaring, die niet wordt gesteund door EU-lidstaat Hongarije, prijzen EU-leiders de inspanningen van president Trump om de Russische agressie tegen Oekraïne te stoppen.

Met het oog op de ontmoeting met Poetin benadrukken zij dat “zinvolle onderhandelingen” alleen kunnen plaatsvinden in de vorm van een vermindering van de vijandelijkheden of een volledig staakt-het-vuren.

De Europese landen stellen ook dat de oorlog in Oekraïne gevolgen heeft voor hun veiligheid. Ze zeggen dat een diplomatieke oplossing “de vitale veiligheidsbelangen van Oekraïne en Europa moet beschermen”.