In een gezamenlijke verklaring voorafgaand aan de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische leider Vladimir Poetin benadrukken de EU-leiders dat de Oekraïners zelf over hun toekomst moeten kunnen beslissen.
Bij de verklaring, die niet wordt gesteund door EU-lidstaat Hongarije, prijzen EU-leiders de inspanningen van president Trump om de Russische agressie tegen Oekraïne te stoppen.
Met het oog op de ontmoeting met Poetin benadrukken zij dat “zinvolle onderhandelingen” alleen kunnen plaatsvinden in de vorm van een vermindering van de vijandelijkheden of een volledig staakt-het-vuren.
De Europese landen stellen ook dat de oorlog in Oekraïne gevolgen heeft voor hun veiligheid. Ze zeggen dat een diplomatieke oplossing “de vitale veiligheidsbelangen van Oekraïne en Europa moet beschermen”.
Volgens Zelensky verdedigt Oekraïne in deze oorlog “de essentiële veiligheidsbelangen van onze Europese landen”. Hier sluit hij ook bij aan: “Het einde van de oorlog moet eerlijk zijn, en ik ben iedereen dankbaar die Oekraïne en ons volk steunt.”
Het document is ondertekend door de Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, de Britse premier Keir Starmer, de Finse president Alexander Stubb, de Poolse premier Donald Tusk en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.
De naam van premier Schoof komt niet voor in de verklaring, maar hij plaatste wel een bericht op X: “Wij steunen Oekraïne ook.”