Zelensky voegde zich in Brussel bij de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen voor een videoconferentie met een “coalitie van bereidwilligen” voor Oekraïne.

Na hun gesprek hielden de Oekraïense president Zelensky en Ursula von der Leyen een gezamenlijke persconferentie in Brussel. “De EU zal Oekraïne zo lang als nodig is steunen”, zei de voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen zei dat veiligheidsgaranties om Oekraïne en Europa te beschermen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een vredesakkoord.

Von der Leyen voegt eraan toe dat Oekraïne zijn militaire capaciteiten moet verbeteren. Daarbij doelt ze onder meer op de aanschaf van meer drones. “Oekraïne moet een stalen stekelvarken worden. Onverslaanbaar voor de vijand.

”Europa is bereid om een bijdrage te leveren. Wij zijn verantwoordelijk voor de verdediging van Europa. De EU zal Oekraïne blijven steunen op zijn weg naar het EU-lidmaatschap", aldus Von der Leyen.

Huidige Frontlinie

Het uitgangspunt voor onderhandelingen moet de bestaande frontlinie zijn, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens de persconferentie na zijn bilaterale ontmoeting met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Het is echter algemeen bekend dat de Russische president Vladimir Poetin een “territoriale ruil” nastreeft als onderdeel van een vredesakkoord. Hiervoor zou Oekraïne Donetsk en Loehansk aan Rusland moeten afstaan.