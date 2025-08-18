Zelensky voegde zich in Brussel bij de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen voor een videoconferentie met een “coalitie van bereidwilligen” voor Oekraïne.
Na hun gesprek hielden de Oekraïense president Zelensky en Ursula von der Leyen een gezamenlijke persconferentie in Brussel. “De EU zal Oekraïne zo lang als nodig is steunen”, zei de voorzitter van de Europese Commissie. Von der Leyen zei dat veiligheidsgaranties om Oekraïne en Europa te beschermen een noodzakelijke voorwaarde zijn voor een vredesakkoord.
Von der Leyen voegt eraan toe dat Oekraïne zijn militaire capaciteiten moet verbeteren. Daarbij doelt ze onder meer op de aanschaf van meer drones. “Oekraïne moet een stalen stekelvarken worden. Onverslaanbaar voor de vijand.
”Europa is bereid om een bijdrage te leveren. Wij zijn verantwoordelijk voor de verdediging van Europa. De EU zal Oekraïne blijven steunen op zijn weg naar het EU-lidmaatschap", aldus Von der Leyen.
Huidige Frontlinie
Het uitgangspunt voor onderhandelingen moet de bestaande frontlinie zijn, zei de Oekraïense president Volodymyr Zelensky tijdens de persconferentie na zijn bilaterale ontmoeting met Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.
Het is echter algemeen bekend dat de Russische president Vladimir Poetin een “territoriale ruil” nastreeft als onderdeel van een vredesakkoord. Hiervoor zou Oekraïne Donetsk en Loehansk aan Rusland moeten afstaan.
Zelensky staat erop dat, voordat hij zelfs maar over de eisen van Poetin nadenkt, dat de vredesbesprekingen moeten beginnen wanneer Poetin “het doden stopt”, dat wil zeggen een wapenstilstand. "We begrijpen nog niet alle eisen volledig. Het zal tijd kosten om ze allemaal te doorgronden. Zolang de kanonnen nog vuren, is dat onmogelijk.
Na de bijeenkomst met de coalitie van bereidwillige landen verklaarde de Franse president Emmanuel Macron: “Als we vandaag zwakte tonen tegenover Rusland, zullen we daar morgen een hoge prijs voor betalen en de weg vrijmaken voor toekomstige confrontaties.” Hij verklaarde dat er een nieuwe fase van Europese diplomatie met betrekking tot Oekraïne zal beginnen. "De aanhangers van Kiev willen een sterke en duurzame vrede. De territoriale integriteit van Oekraïne moet worden gehandhaafd.
Gesprekken worden voortgezet
Von der Leyen reist vandaag samen met andere Europese leiders naar Washington, waar zij na de ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin op vrijdag een gesprek zal hebben met de Amerikaanse president Donald Trump.
Zelensky en Trump zullen elkaar in Washington ontmoeten. Na de bijeenkomst zullen de twee naar verwachting een ontmoeting hebben met de Franse premier Emmanuel Macron, de Britse premier Keir Starmer, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en de secretaris-generaal van de NAVO Mark Rutte.
Volodymyr Zelensky is van mening dat Rusland gedwongen zal worden vrede te sluiten vanwege de “gedeelde macht” van zijn land met de VS en Europa. Toen hij in Washington aankwam, maakte hij dit bekend op Telegram.
Maandagmiddag (lokale tijd) zal hij daar eerst een ontmoeting hebben met de Amerikaanse president Donald Trump. Later zullen Europese leiders en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zich bij hem voegen.