De Groot-Nederlandse Studentenvereniging (GNSV) doet dit jaar niet mee aan de introductiemarkt van de Radboud Universiteit in Nijmegen. Aanleiding is de arrestatie van een 24-jarig lid, dat vorige week werd aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een terroristisch misdrijf.

De verdachte kwam in beeld na een tip van de AIVD, die meldde dat hij bereid zou zijn tot het plegen van terroristisch geweld en in het bezit was van vuurwapens. Bij een doorzoeking in een leegstaand pand in Boerdonk werden verboden wapens en munitie gevonden. De man blijft voorlopig veertien dagen vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie was er nog geen concreet doelwit, maar was de situatie ernstig genoeg om in te grijpen.

De student is niet alleen lid van de GNSV, maar ook van de extreemrechtse Geuzenbond, een organisatie die door de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) wordt aangemerkt als rechts-extremistisch. De Geuzenbond streeft volgens justitie naar de “normalisering van rechts-extremistisch gedachtegoed” en legt nadruk op fysieke training om het “blanke ras” weerbaar te maken.

De GNSV, opgericht in 2021 door leden van diezelfde Geuzenbond, noemt zichzelf een vereniging met een conservatief-nationalistische levensbeschouwing en huldigt de Groot-Nederlandse gedachte: een samengaan van Nederland en Vlaanderen. In juni legden leden bloemen op het graf van de veroordeelde extreemrechtse politicus Hans Janmaat. Vorig jaar nodigde de vereniging de voormalige Vlaams Belang-politicus Dries Van Langenhove uit, die eerder werd veroordeeld voor aanzetten tot haat en racisme.