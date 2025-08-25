WERELD
2 min lezen
Nieuwe stakingsdreiging bij het Belgisch spoor in september
Volgens de vakbonden is het de bedoeling om over te gaan tot roterende stakingen, waarbij werknemers om de beurt het werk neerleggen.
Nieuwe stakingsdreiging bij het Belgisch spoor in september
Volgens de vakbonden is het de bedoeling om over te gaan tot roterende stakingen, waarbij werknemers om de beurt het werk neerleggen / AP
25 augustus 2025

Twee kleinere Belgische spoorvakbonden, ASTB (Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders) en OVS (Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel), hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de tweede week van september. De actie zou starten op zondag 7 september om 22.00 uur en lopen tot zaterdag 13 september om 22.00 uur. Volgens de vakbonden is het de bedoeling om over te gaan tot roterende stakingen, waarbij werknemers om de beurt het werk neerleggen.

De aankondiging geldt voor alle spoorwegmedewerkers en volgt op een reeks eerdere acties: dit jaar lag het treinverkeer in België al meer dan twintig dagen stil, voor het laatst eind april. De bonden verzetten zich tegen hervormingen die de Belgische federale regering wil doorvoeren, onder meer rond pensioenen en besparingen bij het spoor. In een bericht op Facebook klaagt ASTB dat spoorpersoneel “langer zal moeten werken voor minder loon”, dat de loonschaal na 29 jaar dienst bevroren zou worden en dat er geen aanpassingen zijn voorzien voor de loopbaaneindes van treinpersoneel.

NMBS, Infrabel en HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, noemen de stakingsaanzegging “totaal onverantwoord en disproportioneel”. Volgens HR Rail is er bovendien formeel enkel een aanzegging ontvangen van ASTB, terwijl OVS enkel de alarmbelprocedure activeerde. Het bedrijf benadrukt dat de onderhandelingen met de vakbonden en de overheid nog volop lopen binnen het Comité Overheidsbedrijven.

Aanbevolen

De Belgische federale regering en mobiliteitsminister Jean-Luc Crucke (Les Engagés) bereikten eerder dit jaar een voorakkoord met de drie grootste spoorvakbonden – ACOD Spoor, ACV-Transcom en VSOA-Spoor – maar dat werd eind mei door hun achterban verworpen. Dat akkoord ging onder meer over personeelsbeheer, juridische verantwoordelijkheden en de modernisering van het statuut van spoorpersoneel. Over de pensioenplannen, waaronder een verhoging van de pensioenleeftijd, wordt intussen verder onderhandeld met bevoegd minister Jan Jambon (N-VA).

Bij een spoorstaking voorziet NMBS in een alternatieve dienstregeling op basis van het beschikbare personeel. Werknemers moeten vooraf aangeven of ze al dan niet zullen werken. Intussen wordt er, zoals de procedure voorschrijft, in de komende dagen een verzoeningsvergadering georganiseerd.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us