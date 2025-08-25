Twee kleinere Belgische spoorvakbonden, ASTB (Autonoom Syndicaat van TreinBestuurders) en OVS (Onafhankelijke Vakbond Spoorwegpersoneel), hebben een stakingsaanzegging ingediend voor de tweede week van september. De actie zou starten op zondag 7 september om 22.00 uur en lopen tot zaterdag 13 september om 22.00 uur. Volgens de vakbonden is het de bedoeling om over te gaan tot roterende stakingen, waarbij werknemers om de beurt het werk neerleggen.

De aankondiging geldt voor alle spoorwegmedewerkers en volgt op een reeks eerdere acties: dit jaar lag het treinverkeer in België al meer dan twintig dagen stil, voor het laatst eind april. De bonden verzetten zich tegen hervormingen die de Belgische federale regering wil doorvoeren, onder meer rond pensioenen en besparingen bij het spoor. In een bericht op Facebook klaagt ASTB dat spoorpersoneel “langer zal moeten werken voor minder loon”, dat de loonschaal na 29 jaar dienst bevroren zou worden en dat er geen aanpassingen zijn voorzien voor de loopbaaneindes van treinpersoneel.

NMBS, Infrabel en HR Rail, de juridische werkgever van het spoorpersoneel, noemen de stakingsaanzegging “totaal onverantwoord en disproportioneel”. Volgens HR Rail is er bovendien formeel enkel een aanzegging ontvangen van ASTB, terwijl OVS enkel de alarmbelprocedure activeerde. Het bedrijf benadrukt dat de onderhandelingen met de vakbonden en de overheid nog volop lopen binnen het Comité Overheidsbedrijven.