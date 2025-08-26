OORLOG IN GAZA
2 min lezen
Noors vermogensfonds verwijdert Caterpillar, vijf Israëlische banken uit portefeuille
Het fonds, met een waarde van ongeveer $2 biljoen, had eerder 17 Israëlische bedrijven uit zijn portefeuille verwijderd, met een totale waarde van $143,3 miljoen.
Noors vermogensfonds verwijdert Caterpillar, vijf Israëlische banken uit portefeuille
Noorwegen's welvaartsfonds verwijdert Caterpillar en 5 Israëlische banken uit portefeuille / AP
26 augustus 2025

Het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld, Norges Bank Investment Management, heeft maandagavond aangekondigd dat het vijf Israëlische banken en het in de VS gevestigde Caterpillar uit zijn portefeuille heeft verwijderd.

Het uitvoerend bestuur van het fonds verklaarde dat het heeft besloten te desinvesteren in First International Bank of Israel en zijn moederbedrijf FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim en Caterpillar.

De beslissing werd genomen vanwege "een onaanvaardbaar risico dat de bedrijven bijdragen aan ernstige schendingen van de rechten van individuen in situaties van oorlog en conflict", aldus het fonds in een verklaring.

De ethische raad van het fonds verklaarde dat Israël Caterpillar-bulldozers onrechtmatig heeft gebruikt om Palestijnse huizen in Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever te slopen.

Aanbevolen

"Er is geen twijfel dat de producten van Caterpillar worden gebruikt om uitgebreide en systematische schendingen van het internationale humanitaire recht te plegen," aldus de raad.

De raad voegde eraan toe dat de Israëlische banken financiële diensten verleenden die een voorwaarde zijn voor bouwactiviteiten in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.

Israël krijgt steeds meer kritiek vanwege zijn oorlog in Gaza, waarbij sinds oktober 2023 bijna 63.000 Palestijnen zijn omgekomen en wijdverspreide hongersnood is veroorzaakt, terwijl de aanvallen op de enclaves nog steeds doorgaan.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us