Het grootste staatsinvesteringsfonds ter wereld, Norges Bank Investment Management, heeft maandagavond aangekondigd dat het vijf Israëlische banken en het in de VS gevestigde Caterpillar uit zijn portefeuille heeft verwijderd.

Het uitvoerend bestuur van het fonds verklaarde dat het heeft besloten te desinvesteren in First International Bank of Israel en zijn moederbedrijf FIBI Holdings, Bank Leumi, Mizrahi Tefahot Bank, Bank Hapoalim en Caterpillar.

De beslissing werd genomen vanwege "een onaanvaardbaar risico dat de bedrijven bijdragen aan ernstige schendingen van de rechten van individuen in situaties van oorlog en conflict", aldus het fonds in een verklaring.

De ethische raad van het fonds verklaarde dat Israël Caterpillar-bulldozers onrechtmatig heeft gebruikt om Palestijnse huizen in Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever te slopen.