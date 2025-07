Gistermiddag waren Nederlandse treinstations de locatie van talloze deelnemers voor een landelijk protest en een oproep tot actie om een einde te maken aan de aanhoudende hongersnood in Gaza. Van kinderen tot aan ouderen, iedereen had metalen potten en pannen, lepels en ander keukengerei meegenomen om hun stem te versterken, die blijkbaar nog steeds te zacht is om gehoord te worden.

In de grotere steden, zoals Amsterdam en Rotterdam, was een menigte van meer dan duizend demonstranten aanwezig. Steden zoals Utrecht, Den Haag en Leiden waren met honderden aanwezig. Anderen sloten zich aan bij deze landelijke, luidruchtige bijeenkomst met hun eigen, kleinschalige bijeenkomsten in Assen, Eindhoven, Enschede, Groningen en Den Bosch.

Treinstations die overvol waren, zoals Utrecht Centraal, werden door het NS-personeel de toegang ontzegd. Al snel zette de drukte de sit-in voort op nabijgelegen locaties.

In andere steden, zoals Eindhoven, groeide de sit-in uit tot een mars door het stadscentrum.

Op het Centraal Station in Utrecht werden flyers uitgedeeld waarin mensen werden opgeroepen actie te ondernemen. Bijvoorbeeld door sancties en een wapenembargo te eisen van interim-minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken, of door Israëlische producten te boycotten en mee te doen aan meer protesten.