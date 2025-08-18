WERELD
1 min lezen
Na maanden van protesten in Servië neemt de woede nog steeds toe
Sinds november vorig jaar is Vucic het doelwit van frequente protesten in Servië. Vucic weigert af te treden en de demonstranten eisen nieuwe verkiezingen.
Na maanden van protesten in Servië neemt de woede nog steeds toe
Protesten in Servië waarin demonstranten met de politie vechten. / Foto: AP
18 augustus 2025

De demonstraties tegen de regering in Servië lijken een nieuwe fase te zijn ingegaan. Gisteravond hebben demonstranten en de politie voor de vijfde nacht op rij met elkaar gevochten.

Het negen maanden durende protest heeft al eerder tot geweld geleid, maar deze keer is het op grotere schaal. Tot 300.000 Serviërs namen in maart deel aan de grootste demonstratie tot nu toe in Belgrado, de hoofdstad van het land.

Een demonstrant zei tegen Associated Press: “We zijn hier vandaag omdat het zo niet verder kan. We zitten vast in een web van corruptie.”

Aanbevolen

Toen in november het betonnen dak van een pas gerenoveerd treinstation in Novi Sad instortte en zestien mensen omkwamen, begonnen de protesten als een protest tegen corruptie. Het was het gevolg van ondermaats werk van bouwbedrijven die de opdrachten naar verluidt hadden gekregen vanwege hun banden met Vucic en zijn partij en niet vanwege hun kwalificaties.

Dat is niet langer het enige aandachtspunt van de protesten. Vucic's verstikkende greep op de samenleving heeft zijn tegenstanders woedend gemaakt. Hij controleert alle belangrijke mediakanalen en het hele ambtenarenapparaat.

Internationale waarnemers hebben vastgesteld dat er bij eerdere verkiezingen sprake was van verkiezingsfraude. Daarom eisen zij nieuwe, eerlijke verkiezingen.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us