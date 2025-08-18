De demonstraties tegen de regering in Servië lijken een nieuwe fase te zijn ingegaan. Gisteravond hebben demonstranten en de politie voor de vijfde nacht op rij met elkaar gevochten.

Het negen maanden durende protest heeft al eerder tot geweld geleid, maar deze keer is het op grotere schaal. Tot 300.000 Serviërs namen in maart deel aan de grootste demonstratie tot nu toe in Belgrado, de hoofdstad van het land.

Een demonstrant zei tegen Associated Press: “We zijn hier vandaag omdat het zo niet verder kan. We zitten vast in een web van corruptie.”