De demonstraties tegen de regering in Servië lijken een nieuwe fase te zijn ingegaan. Gisteravond hebben demonstranten en de politie voor de vijfde nacht op rij met elkaar gevochten.
Het negen maanden durende protest heeft al eerder tot geweld geleid, maar deze keer is het op grotere schaal. Tot 300.000 Serviërs namen in maart deel aan de grootste demonstratie tot nu toe in Belgrado, de hoofdstad van het land.
Een demonstrant zei tegen Associated Press: “We zijn hier vandaag omdat het zo niet verder kan. We zitten vast in een web van corruptie.”
Toen in november het betonnen dak van een pas gerenoveerd treinstation in Novi Sad instortte en zestien mensen omkwamen, begonnen de protesten als een protest tegen corruptie. Het was het gevolg van ondermaats werk van bouwbedrijven die de opdrachten naar verluidt hadden gekregen vanwege hun banden met Vucic en zijn partij en niet vanwege hun kwalificaties.
Dat is niet langer het enige aandachtspunt van de protesten. Vucic's verstikkende greep op de samenleving heeft zijn tegenstanders woedend gemaakt. Hij controleert alle belangrijke mediakanalen en het hele ambtenarenapparaat.
Internationale waarnemers hebben vastgesteld dat er bij eerdere verkiezingen sprake was van verkiezingsfraude. Daarom eisen zij nieuwe, eerlijke verkiezingen.