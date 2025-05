De nieuwe, controversiële door de VS en Israël gesteunde Gaza Humanitarian Foundation (GHF) is dinsdag begonnen met haar werkzaamheden in een hulppunt in het zuiden van Gaza.

Chaotische taferelen ontstonden toen duizenden Palestijnen zich naar het centrum in Rafah haastten, meldden journalisten van AFP en lokale autoriteiten.

"We hebben gisteren de schokkende beelden gezien van hongerige mensen die tegen hekken duwen, wanhopig op zoek naar voedsel. Het was chaotisch, onwaardig en onveilig," zei Philippe Lazzarini, hoofd van het VN-agentschap voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), in Tokio.

Het incident vond plaats enkele dagen na de gedeeltelijke versoepeling van een totale blokkade op hulpgoederen die Israël op 2 maart had ingesteld, wat leidde tot ernstige tekorten aan voedsel en medicijnen.

Geweerschoten

Het Palestijnse Ministerie van Volksgezondheid in Gaza meldde dat minstens één persoon werd gedood en 48 anderen gewond raakten toen Israëlische troepen het vuur openden op menigten die het hulppunt in Gaza bestormden.

Eerder meldde het mensenrechtenbureau van de Verenigde Naties op woensdag dat tientallen mensen gewond raakten terwijl ze probeerden voedselhulp te ontvangen op dinsdag bij distributiepunten in Gaza die door de GHF worden beheerd.

"47 mensen raakten gewond door schotwonden," zei Ajith Sunghay, hoofd van het VN-bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten in de Bezette Palestijnse Gebieden, tegen verslaggevers in Genève, verwijzend naar informatie van partners ter plaatse.

Het geweervuur kwam van de “Israel Defense Force”, zei hij.

Het mensenrechtenbureau van de VN kon geen specifieke locatie geven waar mensen gewond raakten.

'Rampzalig falen'

De VS beweerden ondertussen honderden duizenden maaltijdpakketten te hebben uitgedeeld aan Palestijnen "die het dringend nodig hebben".

Tammy Bruce, woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, zei dinsdag dat de gezamenlijke Amerikaans-Israëlische hulporganisatie 462.000 maaltijden heeft geleverd via 8000 voedselpakketten.

Bruce weigerde in te gaan op berichten over aanvallen door het Israëlische leger op Palestijnen die zich naar de hulpfaciliteit in de zuidelijke stad Rafah haastten, en richtte zich in plaats daarvan op de prestaties van de stichting bij het leveren van hulp.

Het mediabureau van de Palestijnse regering in Gaza zei dezelfde dag in een verklaring: “Het plan van de Israëlische bezetting voor de distributie van hulp in de zogenaamde bufferzone is rampzalig mislukt.”

Humanitaire prioriteiten in gevaar

Het Bureau voor de Coördinatie van Humanitaire Aangelegenheden van de Verenigde Naties (OCHA) waarschuwde dat de hulpdistributie door de GHF de aandacht dreigt af te leiden van de dringende humanitaire prioriteiten in Gaza, zoals duurzame toegang, veilige omstandigheden en snelle goedkeuring van noodvoorraden.

De stichting, opgericht in februari, wordt sterk bekritiseerd door de Verenigde Naties, waarvan functionarissen hebben gezegd dat de hulpdistributieplannen alleen maar gedwongen verhuizing van Palestijnen en meer geweld zouden aanwakkeren.

Een wereldwijde monitor voor honger heeft gewaarschuwd dat hongersnood dreigt voor een half miljoen mensen, een kwart van de bevolking in Gaza.

Israël heeft de grensovergangen naar Gaza sinds 2 maart gesloten gehouden voor voedsel, medische en humanitaire hulp, waardoor de toch al ernstige humanitaire crisis in de enclave, die de 2,4 miljoen inwoners van Gaza treft, nog dieper is geworden.