Oekraïense Zelensky in Berlijn voor videoconferentie met Amerikaanse Trump en Europese leiders
Volgens regeringsbronnen zullen de Duitse bondskanselier Merz en de Oekraïense president Zelensky na een bilateraal overleg op het Bondskanselerij deelnemen aan een videoconferentie samen.
Oekraïense president Volodymyr Zelensky. / Foto: AA
13 augustus 2025

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdag in Berlijn aangekomen voorafgaand aan ontmoetingen met Europese bondgenoten en de Amerikaanse president Donald Trump, aldus een bron binnen de Oekraïense delegatie aan AFP.

Zelensky en Europese leiders zullen dringende gesprekken voeren met Trump in de hoop hem te overtuigen om de belangen van Kiev te respecteren tijdens zijn aanstaande top-ontmoeting met Vladimir Poetin van Rusland.

Na een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zal Zelensky zich bij hem voegen in het Bundeskanzleramt voor de belangrijke videoconferentie met Trump, aldus de Duitse publieke omroep ARD, die regeringsfunctionarissen citeerde.

De videoconferentie, gepland om 15.00 uur lokale tijd (13.00 GMT), heeft als doel om gemeenschappelijke standpunten onder de westerse bondgenoten vast te stellen voorafgaand aan de geplande top van Trump met de Russische president Vladimir Poetin in de Amerikaanse staat Alaska op vrijdag.

Europese en Oekraïense functionarissen zijn van plan om stevige garanties van Trump te vragen dat er tijdens de top geen overeenkomsten over de oorlog in Oekraïne zullen worden gemaakt zonder de expliciete instemming van Kiev.

Volgens Duitse regeringsbronnen zullen bondskanselier Merz en president Zelenskyy voorafgaand aan de videoconferentie met Trump om 14.00 uur lokale tijd (12.00 GMT) een virtuele bijeenkomst houden met Europese leiders om hun gezamenlijke aanpak te coördineren.

Aan deze bijeenkomst zullen staatshoofden en regeringsleiders deelnemen van Oekraïnes belangrijkste supporters — Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Polen en Finland — samen met de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen, de voorzitter van de Europese Raad Antonio Costa en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte.

