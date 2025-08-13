De Oekraïense president Volodymyr Zelensky is woensdag in Berlijn aangekomen voorafgaand aan ontmoetingen met Europese bondgenoten en de Amerikaanse president Donald Trump, aldus een bron binnen de Oekraïense delegatie aan AFP.

Zelensky en Europese leiders zullen dringende gesprekken voeren met Trump in de hoop hem te overtuigen om de belangen van Kiev te respecteren tijdens zijn aanstaande top-ontmoeting met Vladimir Poetin van Rusland.

Na een ontmoeting met de Duitse bondskanselier Friedrich Merz zal Zelensky zich bij hem voegen in het Bundeskanzleramt voor de belangrijke videoconferentie met Trump, aldus de Duitse publieke omroep ARD, die regeringsfunctionarissen citeerde.

De videoconferentie, gepland om 15.00 uur lokale tijd (13.00 GMT), heeft als doel om gemeenschappelijke standpunten onder de westerse bondgenoten vast te stellen voorafgaand aan de geplande top van Trump met de Russische president Vladimir Poetin in de Amerikaanse staat Alaska op vrijdag.