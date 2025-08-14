Vanmiddag kwam de Kamercommissie Buitenlandse Zaken vervroegd samen om de escalerende humanitaire crisis in Gaza te bespreken. Hoewel de vergadering uitzonderlijk tijdens de politieke zomervakantie werd belegd, lijkt een beleidswijziging van België voorlopig uitgesloten. De federale regering blijft immers verdeeld, en premier Bart De Wever (N-VA) weigert zijn kernkabinet samen te roepen. Zijn afwezigheid – hij verblijft met zijn gezin in Zuid-Afrika – leidt tot groeiende frustratie bij coalitiepartners CD&V, Les Engagés en Vooruit.
De spoedzitting zelf belooft weinig meer te worden dan een gedachtewisseling. Enkel minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) vertegenwoordigt de regering. Hij staat bekend om zijn persoonlijke wens om harder op te treden tegenover Israël, maar blijft gebonden aan de consensus binnen het kernkabinet. Vorige week riep hij nog de Israëlische ambassadeur op het matje na nieuwe militaire operaties in Gaza, maar een structurele koerswijziging blijft uit.
Oplopende druk vanuit meerderheidspartijen
Vooruit en CD&V zien de zitting als een hefboom om de regering onder druk te zetten. “Ons geduld is behoorlijk op,” zei Vooruit-fractieleider Oskar Seuntjens. Zijn partij eist dat de regering snel bijeenkomt en concrete maatregelen neemt, variërend van economische sancties tot een importverbod op producten uit bezette gebieden. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ging nog een stap verder en dreigde met obstructie in andere dossiers indien er geen duidelijke stappen volgen. Hij pleit voor het stopzetten van samenwerkingen met Israëlische farmabedrijven en een inreisverbod voor extremistische ministers uit de regering-Netanyahu. “Wie ons blijft tegenhouden, duwt ons in een hoek waar een kat vreemde sprongen kan maken,” aldus Mahdi.
Les Engagés, de partij van minister Prévot, steunt de oproepen tot een harder beleid en ziet in de erkenning van de Palestijnse staat een noodzakelijk signaal. De partijen benadrukken dat België niet hoeft te wachten op Europese unanimiteit en zelfstandig sancties kan opleggen.
Weerstand van MR en N-VA
Aan de andere kant houden MR en N-VA de boot af. Voor MR is een unilaterale erkenning van Palestina “zinloos” zolang de Verenigde Staten geen stappen zetten, en ook N-VA ziet momenteel onvoldoende voorwaarden om Palestina te erkennen. Volgens N-VA-parlementslid Kathleen Depoorter moet de focus liggen op de uitvoering van de resolutie die het parlement in mei aannam. Die bevat reeds maatregelen om de diplomatieke druk op Israël op te voeren, maar een groot deel ervan is nog steeds niet geïmplementeerd.
Blik op september en de VN
De meningsverschillen binnen de Belgische regering spelen zich af tegen een internationale achtergrond. In september komt de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties bijeen, waar Frankrijk officieel de Palestijnse staat wil erkennen. President Emmanuel Macron heeft dit al bevestigd. De vraag rijst of België dit voorbeeld zal volgen, of dat de verdeeldheid binnen de regering elke beslissing blijft blokkeren.
De spoedzitting van vandaag heeft dus vooral een symbolische waarde. Het parlement kan het debat voeden, maar enkel de regering kan beslissingen nemen die tot concrete acties leiden. Tot frustratie van een deel van de meerderheidspartijen houdt premier De Wever echter vast aan de politieke vakantie. Zolang het kernkabinet niet samenkomt, lijkt België veroordeeld tot stilstand in een dossier dat binnen én buiten de regering steeds meer spanning veroorzaakt.