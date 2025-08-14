Vanmiddag kwam de Kamercommissie Buitenlandse Zaken vervroegd samen om de escalerende humanitaire crisis in Gaza te bespreken. Hoewel de vergadering uitzonderlijk tijdens de politieke zomervakantie werd belegd, lijkt een beleidswijziging van België voorlopig uitgesloten. De federale regering blijft immers verdeeld, en premier Bart De Wever (N-VA) weigert zijn kernkabinet samen te roepen. Zijn afwezigheid – hij verblijft met zijn gezin in Zuid-Afrika – leidt tot groeiende frustratie bij coalitiepartners CD&V, Les Engagés en Vooruit.

De spoedzitting zelf belooft weinig meer te worden dan een gedachtewisseling. Enkel minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot (Les Engagés) vertegenwoordigt de regering. Hij staat bekend om zijn persoonlijke wens om harder op te treden tegenover Israël, maar blijft gebonden aan de consensus binnen het kernkabinet. Vorige week riep hij nog de Israëlische ambassadeur op het matje na nieuwe militaire operaties in Gaza, maar een structurele koerswijziging blijft uit.

Oplopende druk vanuit meerderheidspartijen

Vooruit en CD&V zien de zitting als een hefboom om de regering onder druk te zetten. “Ons geduld is behoorlijk op,” zei Vooruit-fractieleider Oskar Seuntjens. Zijn partij eist dat de regering snel bijeenkomt en concrete maatregelen neemt, variërend van economische sancties tot een importverbod op producten uit bezette gebieden. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi ging nog een stap verder en dreigde met obstructie in andere dossiers indien er geen duidelijke stappen volgen. Hij pleit voor het stopzetten van samenwerkingen met Israëlische farmabedrijven en een inreisverbod voor extremistische ministers uit de regering-Netanyahu. “Wie ons blijft tegenhouden, duwt ons in een hoek waar een kat vreemde sprongen kan maken,” aldus Mahdi.

Les Engagés, de partij van minister Prévot, steunt de oproepen tot een harder beleid en ziet in de erkenning van de Palestijnse staat een noodzakelijk signaal. De partijen benadrukken dat België niet hoeft te wachten op Europese unanimiteit en zelfstandig sancties kan opleggen.