Het Constitutionele Hof van Thailand heeft dinsdag premier Paetongtarn Shinawatra geschorst vanwege een recent uitgelekte audio-opname die verband houdt met een grensgeschil met Cambodja.

Het hof heeft de aanklachten tegen Paetongtarn, die verband houden met haar telefoongesprek met de Cambodjaanse leider Hun Sen, in behandeling genomen en haar geschorst als premier.

Een groep van 36 senatoren had de aanklachten ingediend, die door alle negen rechters van het hof werden aanvaard. Ze beschuldigden haar van "ernstig ethisch wangedrag en oneerlijkheid" in verband met het gesprek.

Tijdens het telefoongesprek tussen Paetongtarn en de Cambodjaanse Senaatsvoorzitter Hun Sen zou de Thaise leider kritiek hebben geuit op het leger van haar land, met name op de commandant van de 2e Legerregio, vanwege de oplopende grensspanningen met Cambodja.

De schorsing van Paetongtarn vond plaats enkele uren nadat koning Maha Vajiralongkorn een herschikking van het kabinet had goedgekeurd, na het vertrek van een belangrijke partij uit de regerende coalitie.

Thaise premier ‘accepteert’ beslissing van het hof

De Thaise premier verklaarde ondertussen dat ze de beslissing van het Constitutionele Hof om haar te schorsen in afwachting van een zaak die haar ontslag eist, accepteert.

"Ik wil mijn excuses aanbieden aan de mensen die hierdoor van streek zijn," vertelde ze aan verslaggevers. "Ik zal blijven werken voor het land als een Thaise burger."

Paetongtarn, 38 jaar oud en dochter van voormalig premier Thaksin Shinawatra, werd afgelopen augustus verkozen tot de jongste en pas tweede vrouwelijke premier van Thailand.

Twee van de negen rechters stemden tegen haar schorsing.

Vicepremier en minister van Transport Suriya Jungrungreangkit zal als waarnemend premier dienen totdat de koninklijke goedkeuring wordt verleend aan Phumtham Wechayachai als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, wat gepland staat voor donderdag.

In het gewijzigde kabinet zou Paetongtarn dienen als minister van Cultuur, en de goedkeuring hiervoor staat gepland op dezelfde dag. Het is echter onduidelijk of de uitspraak van het hof invloed heeft op deze rol.

De acht nieuwe benoemingen in het kabinet waren noodzakelijk nadat de Bhumjaithai-partij, de op een na grootste partner in het vorige regeringsblok, vorige maand haar steun had ingetrokken.

De spanningen tussen Thailand en Cambodja lopen sinds 28 mei op, toen troepen het vuur openden langs de grens, waarbij een Cambodjaanse soldaat om het leven kwam.

Sindsdien hebben de twee Zuidoost-Aziatische landen hun grenzen gesloten.