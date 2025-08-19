WERELD
2 min lezen
Overvolle Belgische gevangenissen: personeel staakt, minister zet expertengroep in
Door een tekort aan bedden moesten vorige week dertig gedetineerden op de grond slapen
Overvolle Belgische gevangenissen: personeel staakt, minister zet expertengroep in
In de gevangenis van Gent delen drie gevangenen er een cel van amper 10,5 vierkante meter, vaak met een matras naast het toilet. / TRT World
15 uur geleden

De druk op het Belgische gevangeniswezen blijft toenemen. In de gevangenis van Gent is zondagavond een staking uitgebroken, nadat het personeel geen sluitende garanties kreeg over het aanpakken van de structurele overbevolking en het nijpende personeelstekort. Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) kondigde intussen de oprichting aan van een expertengroep die tegen september 2028 een plan moet voorleggen om de problemen structureel aan te pakken.

Volgens de minister gaat het om een commissie van raadsheren bij het Hof van Cassatie, procureurs-generaal, onderzoeksrechters en professoren. Hun opdracht: het strafrecht doorlichten en voorstellen formuleren die de overbevolking duurzaam kunnen oplossen. “Geen reparatiepleisters meer, maar hervormingen die gedragen worden door expertise en ervaring”, aldus Verlinden.

Vakbonden reageren verdeeld. ACOD-afgevaardigde Robby De Kaey noemt het initiatief “een essentieel onderdeel van een oplossing op lange termijn”. Ook de VSOA erkent dat structurele hervormingen nodig zijn, maar hekelt dat de eerste resultaten pas in 2028 verwacht worden. “Nog drie jaar wachten is onhaalbaar. We hebben nu al meer dan 2000 gedetineerden te veel. Het personeel staat onder zware druk en de situatie is soms ronduit gevaarlijk”, waarschuwt Eddy De Smedt (VSOA).

Matras naast het toilet

Aanbevolen

De situatie in Gent illustreert die urgentie. Door een tekort aan bedden moesten vorige week dertig gedetineerden op de grond slapen. Drie gevangenen delen er een cel van amper 10,5 vierkante meter, vaak met een matras naast het toilet. Het tekort aan cipiers leidt er bovendien toe dat de directie en zelfs de politie taken zoals de etensbedeling op zich nemen.

De bonden eisen duidelijke afspraken die de werkdruk verlichten en geen ruimte laten voor interpretatie. “Er zitten in Gent veel geïnterneerden die eigenlijk psychische hulp nodig hebben. Het personeel kan die zorg niet bieden, wat de situatie nog meer op scherp zet”, klinkt het.

Naast de expertengroep voorziet minister Verlinden ook in bijkomende capaciteit. Tegen 2030 moeten er 2037 extra plaatsen bijkomen. De noodwet die vorige maand werd goedgekeurd, laat kortgestraften sneller voorwaardelijk vrijkomen en moet de ergste druk tijdelijk verlichten. Toch benadrukken de vakbonden dat die maatregelen onvoldoende zijn.

“Een straf die niet uitgevoerd wordt, ondermijnt het vertrouwen in justitie”, stelt minister Verlinden. Volgens haar moet een rechtvaardig strafbeleid niet enkel straffen, maar ook inzetten op preventie, begeleiding en zorg. “Daarom is dit traject noodzakelijk. Maar intussen blijven we werken aan noodmaatregelen.”

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us