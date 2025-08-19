De druk op het Belgische gevangeniswezen blijft toenemen. In de gevangenis van Gent is zondagavond een staking uitgebroken, nadat het personeel geen sluitende garanties kreeg over het aanpakken van de structurele overbevolking en het nijpende personeelstekort. Minister van Justitie Annelies Verlinden (CD&V) kondigde intussen de oprichting aan van een expertengroep die tegen september 2028 een plan moet voorleggen om de problemen structureel aan te pakken.

Volgens de minister gaat het om een commissie van raadsheren bij het Hof van Cassatie, procureurs-generaal, onderzoeksrechters en professoren. Hun opdracht: het strafrecht doorlichten en voorstellen formuleren die de overbevolking duurzaam kunnen oplossen. “Geen reparatiepleisters meer, maar hervormingen die gedragen worden door expertise en ervaring”, aldus Verlinden.

Vakbonden reageren verdeeld. ACOD-afgevaardigde Robby De Kaey noemt het initiatief “een essentieel onderdeel van een oplossing op lange termijn”. Ook de VSOA erkent dat structurele hervormingen nodig zijn, maar hekelt dat de eerste resultaten pas in 2028 verwacht worden. “Nog drie jaar wachten is onhaalbaar. We hebben nu al meer dan 2000 gedetineerden te veel. Het personeel staat onder zware druk en de situatie is soms ronduit gevaarlijk”, waarschuwt Eddy De Smedt (VSOA).

Matras naast het toilet