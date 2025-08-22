20 uur geleden
Een politiewoordvoerder in het naburige Saarbrücken zei dat op het moment dat twee politieagenten ter plaatse kwamen, er een crimineel vluchtte.
De dader kon een van de wapens van de agenten bemachtigen na een gevecht en vuurde meerdere schoten af. Een van hen raakte dodelijk gewond. Tijdens de schietpartij raakte ook de dader gewond en werd hij aangehouden.
Volgens lokale media zouden zijn verwondingen niet levensbedreigend zijn.
In de stad met ongeveer 40.000 inwoners werden grote hulpdiensten en politie ingezet. Er werden talrijke ambulances gestuurd, de omgeving van het tankstation werd afgezet en er patrouilleerden gewapende agenten in de straten.