Een politiewoordvoerder in het naburige Saarbrücken zei dat op het moment dat twee politieagenten ter plaatse kwamen, er een crimineel vluchtte.

De dader kon een van de wapens van de agenten bemachtigen na een gevecht en vuurde meerdere schoten af. Een van hen raakte dodelijk gewond. Tijdens de schietpartij raakte ook de dader gewond en werd hij aangehouden.