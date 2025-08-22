WERELD
Overvaller tankstation heeft een Duitse politieagent met zijn eigen pistool doodgeschoten
Een politieagent is donderdag doodgeschoten nadat een verdachte tijdens een overval op een tankstation in Völklingen, vlakbij de Franse grens in het westen van Duitsland, zijn dienstwapen had afgepakt.
Overvaller tankstation heeft een Duitse politieagent met zijn eigen pistool doodgeschoten
Duitse politie op pad in de avond in deze archieffoto. / Foto: Reuters
20 uur geleden

Een politiewoordvoerder in het naburige Saarbrücken zei dat op het moment dat twee politieagenten ter plaatse kwamen, er een crimineel vluchtte.

De dader kon een van de wapens van de agenten bemachtigen na een gevecht en vuurde meerdere schoten af. Een van hen raakte dodelijk gewond. Tijdens de schietpartij raakte ook de dader gewond en werd hij aangehouden.

Volgens lokale media zouden zijn verwondingen niet levensbedreigend zijn.

In de stad met ongeveer 40.000 inwoners werden grote hulpdiensten en politie ingezet. Er werden talrijke ambulances gestuurd, de omgeving van het tankstation werd afgezet en er patrouilleerden gewapende agenten in de straten.

