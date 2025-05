Istanbul Airport in Turkije was volgens gegevens van de Europese Organisatie voor de Veiligheid van de Luchtvaart (EUROCONTROL) de drukste luchthaven van Europa in de periode van 21 tot en met 27 april.

Met een gemiddelde van 1482 dagelijkse vluchten in deze periode stond Istanbul Airport bovenaan de lijst van drukste luchthavens in Europa, aldus het European Aviation Overview Report van woensdag.

Het aantal vluchten op de luchthaven van Istanbul steeg met 4 procent ten opzichte van vorig jaar en met 24 procent vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Na de luchthaven van Istanbul volgden Amsterdam Schiphol met 1419 dagelijkse vluchten, London Heathrow met 1357 vluchten, Parijs Charles De Gaulle met 1344 vluchten en Frankfurt met 1314 vluchten.

Op 17 april begon Istanbul Airport, die vorig jaar de op één na drukste luchthaven van Europa was, met gelijktijdige operaties op drie start- en landingsbanen.

Met deze infrastructuur werd het de eerste luchthaven in Europa met drie start- en landingsbanen en de tweede ter wereld, na de Verenigde Staten.

In 2024 verwerkte de luchthaven van Istanbul ongeveer 80 miljoen passagiers, waarmee het de grootste en op één na drukste luchthaven van Europa werd, volgens gegevens van de Algemene Directie van Staatsluchthavens (DHMI).

Volgens het jaarlijkse verkeersrapport van 2024 van de Airports Council International (ACI) Europe werd de luchthaven van Istanbul vorig jaar ook de drukste luchtvrachthub van Europa.