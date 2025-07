Brussels Airlines heeft aangekondigd vanaf 13 augustus opnieuw lijnvluchten naar Tel Aviv op te starten. De beslissing valt samen met de alarmerende berichten uit Gaza, waar het aantal Palestijnen dat sterft door uithongering inmiddels is opgelopen tot minstens 111. De herneming van commerciële vluchten naar Israël roept vragen op, te midden van internationale verontwaardiging over de blokkade van humanitaire hulp aan Gaza.

De luchtvaartmaatschappij, onderdeel van de Lufthansa Group, laat weten dat de hervatting volgt op een "grondige veiligheidsbeoordeling". Eerder had Brussels Airlines zijn vluchten naar Israël meerdere keren opgeschort wegens het escalerende geweld in de regio. Na een korte hervatting in februari werden de vluchten begin mei opnieuw stilgelegd. Vanaf 13 augustus zal Brussels Airlines twee keer per week op Tel Aviv vliegen.

“Veiligheid blijft onze hoogste prioriteit. We blijven de situatie nauwgezet opvolgen en passen onze planning aan indien nodig,” aldus de luchtvaartmaatschappij in een persmededeling.

De aankondiging komt op een moment dat de humanitaire crisis in Gaza volgens de Wereldgezondheidsorganisatie een “door mensen veroorzaakte grootschalige hongersnood” heeft bereikt. Het ministerie van Volksgezondheid in Gaza, bestaande uit medische professionals en internationaal als betrouwbaar beschouwd, meldde gisteren nog tien nieuwe sterfgevallen door ondervoeding. Daarmee komt het officiële dodental door hongersnood op 111, voornamelijk kinderen en ouderen.

De meeste slachtoffers vielen in de afgelopen weken, nu maandenlange tekorten aan voedselhulp en medicijnen hun tol eisen. Meer dan 111 internationale hulporganisaties riepen deze week overheden wereldwijd op om onmiddellijk druk uit te oefenen op Israël om de blokkade van hulpgoederen op te heffen. Zelfs binnen Israël groeit de kritiek: verschillende Israëlische mensenrechtenorganisaties en burgers eisen een einde aan de blokkade die de levens van 2,2 miljoen Palestijnen in Gaza in gevaar brengt.

Hoewel buitenlandse journalisten Gaza niet binnen mogen, beschouwen de Verenigde Naties en andere internationale instellingen de cijfers van het plaatselijke gezondheidsministerie als de betrouwbaarste indicatie van de toestand ter plaatse.

In dit licht lijkt de beslissing van Brussels Airlines om opnieuw passagiersverkeer richting Israël op te starten controversieel. Verschillende Belgische activisten en hulporganisaties hebben al laten verstaan dat het hervatten van vluchten zonder diplomatieke voorwaarden of humanitaire garanties een vorm van normalisering betekent, ondanks de zware mensenrechtencrisis in de regio.