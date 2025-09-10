OORLOG IN GAZA
Belgisch gerecht onderzoekt Belgisch-Israëlische sluipschutter in Gaza
Vergelijkbare gerechtelijke procedures zijn ook opgestart in Frankrijk, Italië en Zuid-Afrika tegen andere leden van hetzelfde sniperteam.
10 september 2025

Het Belgische federaal parket voert sinds oktober vorig jaar een strafonderzoek naar een man met de dubbele Belgisch-Israëlische nationaliteit die verdacht wordt van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in Gaza. Dat bevestigde een woordvoerder van het parket aan De Tijd.

De zaak kwam aan het licht na de publicatie van een documentaire door een Palestijnse journalist. In die beelden verscheen de man als lid van een Israëlische elite-eenheid binnen het Parachutistenbataljon 202. Het sniperteam, bestaande uit een twintigtal sluipschutters, werd daarin in verband gebracht met de beschieting van drie ogenschijnlijk ongewapende Palestijnen.

Hoewel de beelden de Belgische man niet rechtstreeks koppelen aan de schietincidenten, onderzoekt een Brusselse onderzoeksrechter of zijn deelname aan de eenheid op zich voldoende kan zijn om hem te vervolgen voor oorlogsmisdaden. De vraag is of louter lidmaatschap van een dergelijke eenheid voldoende juridische grond biedt voor vervolging.

Vergelijkbare gerechtelijke procedures zijn ook opgestart in Frankrijk, Italië en Zuid-Afrika tegen andere leden van hetzelfde sniperteam.

De verdachte woont sinds februari 2022 niet meer in België, maar behoudt zijn Belgische nationaliteit. Daardoor blijft het federaal parket bevoegd om de zaak te onderzoeken. Voorheen woonde hij in Ukkel; zijn familie zou actief zijn in de vastgoedsector, zowel in België als internationaal.

Het onderzoek loopt nog steeds. Verdere details wil de onderzoeksrechter voorlopig niet bekendmaken.

