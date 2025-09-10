Het Belgische federaal parket voert sinds oktober vorig jaar een strafonderzoek naar een man met de dubbele Belgisch-Israëlische nationaliteit die verdacht wordt van betrokkenheid bij oorlogsmisdaden in Gaza. Dat bevestigde een woordvoerder van het parket aan De Tijd.

De zaak kwam aan het licht na de publicatie van een documentaire door een Palestijnse journalist. In die beelden verscheen de man als lid van een Israëlische elite-eenheid binnen het Parachutistenbataljon 202. Het sniperteam, bestaande uit een twintigtal sluipschutters, werd daarin in verband gebracht met de beschieting van drie ogenschijnlijk ongewapende Palestijnen.

Hoewel de beelden de Belgische man niet rechtstreeks koppelen aan de schietincidenten, onderzoekt een Brusselse onderzoeksrechter of zijn deelname aan de eenheid op zich voldoende kan zijn om hem te vervolgen voor oorlogsmisdaden. De vraag is of louter lidmaatschap van een dergelijke eenheid voldoende juridische grond biedt voor vervolging.