Een schip van de Global Sumud Flotilla, die vanuit Europa richting Gaza vaart om de Israëlische blokkade te doorbreken en humanitaire hulp te leveren, is maandagnacht in een Tunesische haven getroffen door een brand. De organisatie achter de missie spreekt van een Israëlische droneaanval, terwijl de Tunesische autoriteiten dat ontkennen en zeggen dat er geen bewijs is voor een aanval van buitenaf.
Het gaat om de Familia Madeira, een van de belangrijkste schepen van de vloot. Volgens de Global Sumud Flotilla werd het schip plots getroffen, wat ook te zien zou zijn op camerabeelden die de organisatie verspreidde. Er vielen geen gewonden en de bemanning werd veilig geëvacueerd.
Onder de deelnemers bevinden zich internationale activisten, artsen en journalisten uit meer dan twintig landen. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en de Belgische arts Hanne Bosselaers maken deel uit van de missie. Bosselaers verklaarde tegenover Belga dat de aanval hen niet zou afschrikken: “We zijn het gewoon van Israël dat ze ons aanvallen. Maar wij gaan niet stoppen. Wij laten ons niet doen door de dreigementen.”
De Tunesische autoriteiten houden vol dat het enkel ging om een beperkte brand aan reddingsvesten die snel werd geblust, en benadrukken dat er “geen bewijs is van vijandige handelingen”.
Belgische reactie
De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot riep dinsdag op tot een “volledig en transparant onderzoek” naar het incident. Hij onderstreepte het humanitaire doel van de vloot en stelde dat “humanitaire toegang een prioriteit blijft en via diplomatieke weg zal worden nagestreefd”. Tegelijk waarschuwde hij dat burgerinitiatieven richting Gaza “zorgvuldig de risico’s moeten afwegen”, aangezien toegang tot de enclave momenteel verboden blijft.
Flotilla en bredere context
De Global Sumud Flotilla – ‘sumud’ betekent ‘standvastigheid’ in het Arabisch – bestaat uit meer dan 50 schepen die eind augustus uit Barcelona en Genua vertrokken. In totaal nemen zo’n 150 activisten deel uit Europa, Afrika en Azië. Het doel is om de blokkade van Gaza aan te klagen en hulpgoederen te bezorgen.
Het is niet de eerste keer dat een poging van de flotilla in gevaar komt. In juni werd een ander schip, de Madleen, door het Israëlische leger onderschept in internationale wateren. De organisatie verwijst met haar acties naar de beruchte Mavi Marmara-raid in 2010, waarbij tien Turkse activisten omkwamen toen Israëlische troepen een hulpkonvooi tegenhielden.
De context in Gaza blijft intussen uiterst nijpend. Volgens de VN-classificatie voor voedselzekerheid heerst er sinds augustus hongersnood in het noorden van Gaza. De Israëlische oorlog, inmiddels meer dan 700 dagen aan de gang, heeft volgens lokale bronnen al meer dan 64.500 Palestijnen het leven gekost. Het Internationaal Strafhof vaardigde vorig jaar arrestatiebevelen uit tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en voormalig defensieminister Yoav Gallant wegens oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid.