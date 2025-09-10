Een schip van de Global Sumud Flotilla, die vanuit Europa richting Gaza vaart om de Israëlische blokkade te doorbreken en humanitaire hulp te leveren, is maandagnacht in een Tunesische haven getroffen door een brand. De organisatie achter de missie spreekt van een Israëlische droneaanval, terwijl de Tunesische autoriteiten dat ontkennen en zeggen dat er geen bewijs is voor een aanval van buitenaf.

Het gaat om de Familia Madeira, een van de belangrijkste schepen van de vloot. Volgens de Global Sumud Flotilla werd het schip plots getroffen, wat ook te zien zou zijn op camerabeelden die de organisatie verspreidde. Er vielen geen gewonden en de bemanning werd veilig geëvacueerd.

Onder de deelnemers bevinden zich internationale activisten, artsen en journalisten uit meer dan twintig landen. Ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg en de Belgische arts Hanne Bosselaers maken deel uit van de missie. Bosselaers verklaarde tegenover Belga dat de aanval hen niet zou afschrikken: “We zijn het gewoon van Israël dat ze ons aanvallen. Maar wij gaan niet stoppen. Wij laten ons niet doen door de dreigementen.”

De Tunesische autoriteiten houden vol dat het enkel ging om een beperkte brand aan reddingsvesten die snel werd geblust, en benadrukken dat er “geen bewijs is van vijandige handelingen”.

Belgische reactie