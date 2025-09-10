OORLOG IN GAZA
Demonstraties tijdens wielerwedstrijd wakkeren discussie aan over aanwezigheid Israëlische teams
Na pro-Palestijnse protesten die woensdag de 11e etappe van de race verstoorden, heeft het team Israel Premier Tech verklaard dat terugtrekking uit de Vuelta a España van dit jaar “een verschrikkelijk precedent zou scheppen in de wielersport”.
Protesten op woensdag in de Vuelta a Espana, een competitie voor wielrennen in Spanje. / Foto: Reuters
10 september 2025

Tijdens de etappe van woensdag voorkwamen demonstranten bij de finish in Bilbao dat er een winnaar werd bekendgemaakt. Bovendien was Israel Premier Tech tijdens de ploegentijdrit van vorige week het doelwit van protesten, en zowel Spanje als Nederland hebben hierop gereageerd.

Na de verstoring van de Vuelta a España door pro-Palestijnse demonstranten die het Israëlische wielerteam aanvielen, verklaarde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken dat hij de uitsluiting van Israel Premier Tech uit het evenement zou steunen.

Golf van verboden

De incidenten tijdens de Vuelta a España van deze week hebben geleid tot maatregelen tijdens een schaaktoernooi in Spanje, waar Israëlische spelers naar verluidt werden verboden om onder hun nationale vlag te spelen, maar later werd deze beslissing teruggedraaid.

Dit onderstreept de groeiende internationale vijandigheid tegenover Israël als gevolg van de aanhoudende oorlog tegen Hamas in Gaza.

Aanbevolen

José Manuel Albares, de minister van Buitenlandse Zaken van Spanje, verklaarde donderdag dat hij het “zou begrijpen en er voorstander van zou zijn” als Israel Premier Tech uit de Vuelta a España zou worden gezet, maar benadrukte dat de regering niet beweert dat zij de bevoegdheid heeft om dit te doen.

Toen een journalist hierover aan Albares vroeg, verklaarde hij: “We moeten een boodschap overbrengen aan Israël en de Israëlische samenleving dat Europa en Israël alleen normale banden kunnen hebben als de mensenrechten worden gerespecteerd.”

Effecten binnen het land

Ook een aantal sportevenementen in Nederland worden beïnvloed door het conflict in Gaza. Aanstaande zaterdag begint in Rotterdam het Europees kampioenschap honkbal, waaraan Israël als een van de twaalf teams deelneemt. Dit heeft in de stad tot veel controverse geleid. De actiegroep Rotterdam Palestine Coalition vindt deelname onwenselijk en de SP, Bij1 en Denk dringen in de gemeenteraad aan op een sportverbod.

Burgemeester Schouten blijft formeel stellen dat internationale organisaties zoals het Internationaal Olympisch Comité (IOC) het laatste woord hebben over uitsluitingen. Volgens de Europese honkbalbond moeten hogere instanties deze kwesties beoordelen.

Serkan Soytekin, lid van de Denken-raad, is het daar niet mee eens en stelt dat lokale autoriteiten en de gemeente druk kunnen uitoefenen, daarbij verwijzend naar eerdere uitsluitingen van landen als Rusland. De gemeente Rotterdam benadrukt dat zij regelmatig overleg pleegt met de organisatoren, maar gaat niet in op mogelijke veiligheidsmaatregelen.

