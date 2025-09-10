Tijdens de etappe van woensdag voorkwamen demonstranten bij de finish in Bilbao dat er een winnaar werd bekendgemaakt. Bovendien was Israel Premier Tech tijdens de ploegentijdrit van vorige week het doelwit van protesten, en zowel Spanje als Nederland hebben hierop gereageerd.

Na de verstoring van de Vuelta a España door pro-Palestijnse demonstranten die het Israëlische wielerteam aanvielen, verklaarde de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken dat hij de uitsluiting van Israel Premier Tech uit het evenement zou steunen.

Golf van verboden

De incidenten tijdens de Vuelta a España van deze week hebben geleid tot maatregelen tijdens een schaaktoernooi in Spanje, waar Israëlische spelers naar verluidt werden verboden om onder hun nationale vlag te spelen, maar later werd deze beslissing teruggedraaid.

Dit onderstreept de groeiende internationale vijandigheid tegenover Israël als gevolg van de aanhoudende oorlog tegen Hamas in Gaza.