“Waarom vallen ze ons aan? Wat hebben we gedaan?” vroeg Maria, wiens naam is veranderd om haar identiteit te beschermen.

“Ik wil niet vluchten, want ik heb niets verkeerds gedaan,” vertelde de 38-jarige verkoopmedewerker uit Roemenië aan AFP terwijl ze op haar deurmat stond, haar gezicht strak van angst.

“Als ik op straat loop, kijken mensen ons heel boos aan... ze geven mij de schuld... Als ze zeggen dat ik naar huis moet, zeg ik: thuis is hier voor mij.”

Maandagavond braken er rellen uit in Ballymena, net ten noordwesten van Belfast, nadat twee tienerjongens waren gearresteerd en aangeklaagd voor de poging tot verkrachting van een jong meisje.

Hoewel de politie hun etniciteit niet heeft bevestigd, heeft het feit dat ze om een Roemeense tolk vroegen in de rechtbank, geleid tot verdenking jegens de al lang gevestigde Roemeense en Oost-Europese migrantengemeenschap in de stad.

Politie en politici hebben zich uitgesproken tegen wat zij “racistisch geweld” noemen en veroordeelden het geweld tegen een gemeenschap die volgens hen altijd goed geïntegreerd is geweest.

“De gemeenschappen die worden aangevallen, zijn geen criminelen. Ze dragen positief bij aan de samenleving hier,” zei Jon Boutcher, hoofd van de politie in Noord-Ierland.

“Ze zijn gewaardeerde leden van de samenleving.”

Haatdragende graffiti

Politiek commentator Alex Kane zei dat er bredere krachten in het spel zijn.

“De oorspronkelijke demonstratie in Ballymena... was bedoeld om solidariteit en medeleven te tonen met een meisje,” zei Kane, voormalig communicatiedirecteur van de Ulster Unionist Party.

Hij benadrukte dat er ook zorgen zijn over het toenemende aantal gevallen van vrouwenmoorden in de provincie.

“Maar zoals altijd in Noord-Ierland is er een andere agenda in het spel,” vertelde hij aan AFP.

“De meeste mensen die betrokken waren bij de rellen – waaronder veel tieners – kwamen uit de arbeidersklasse loyalistische gemeenschap en handelden vrijwel zeker met goedkeuring van belangrijke figuren die verbonden zijn aan loyalistische paramilitairen” die deel willen blijven uitmaken van het Verenigd Koninkrijk.

Vier mensen zijn nu aangeklaagd – de meesten van hen tienerjongens.

Het geweld waarbij 41 politieagenten gewond raakten en 15 mensen werden gearresteerd, waarbij huizen en bedrijven in brand werden gestoken, heeft een angstige gemeenschap achtergelaten.

De politie vertelde hoe velen zich tijdens de onrust in kasten en zolders hadden verstopt en moesten gered en in veiligheid gebracht worden.

Donderdag was het gebied grotendeels verlaten, terwijl mensen zich achter gesloten deuren verscholen. Degenen die naar buiten gingen, waren meestal te bang om te praten.

Op de muren herinnerde haatdragende graffiti zoals “Roma verkrachters” bitter aan de woede waarmee ze werden aangevallen.

“Teken van vrede”

De spanningen “bubbelen al een tijdje onder de oppervlakte, dingen zijn aan de gang en worden niet aangepakt,” vertelde de 59-jarige Paul, die zijn achternaam niet wilde geven, aan AFP.

“Mensen hebben niet veel in Ballymena, dus er is een bepaalde perceptie dat sommige mensen binnenkomen en middelen wegnemen.”

In een ongekende stap hingen sommige huishoudens Britse, Engelse of Noord-Ierse vlaggen uit hun ramen.

Er waren ook portretten van koning Charles III.

“We hebben de vlaggen opgehangen als een teken van vrede... om te zeggen dat we niet tegen hen zijn,” zei Blanka Harnagea, 38, oorspronkelijk uit Tsjechië.

Het was een soort “bescherming”, zei Harnagea, die vijf jaar geleden met haar gezin in Noord-Ierland arriveerde.

Andere huizen toonden posters met de tekst “Lokale bewoners wonen hier” of “Filipino’s wonen hier” en “Brits huishouden”.

“We maken ons een beetje zorgen dat het doorgaat, omdat sommige mensen zeggen dat ze niet zullen stoppen totdat iedereen die niet uit Ierland komt, is vertrokken,” voegde de moeder van vijf kinderen eraan toe, die zei dat ze overweegt haar koffers te pakken en te vertrekken.

Een rapport van de Noord-Ierse Assemblee, gepubliceerd in februari, onthulde dat slechts 3,4 procent van de 1,9 miljoen inwoners van de provincie tot een etnische minderheid behoort.

Dat is veel lager dan in Engeland of Wales, waar de cijfers oplopen tot ongeveer 18,3 procent van de bevolking.

Maar sommige bewoners langs Clonavon Road zijn al vertrokken, zei Maria, die beschreef hoe haar man verschillende gezinnen had geholpen om de luchthaven te bereiken. Ze denkt dat zij misschien ook moet vertrekken.