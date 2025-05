Het hoofd van de geheime Amerikaanse inlichtingendienst, de National Security Agency (NSA), en zijn plaatsvervanger zijn donderdag ontslagen, meldden Amerikaanse media.

The Washington Post citeerde Amerikaanse functionarissen die zeiden dat generaal Timothy Haugh werd ontslagen na iets meer dan een jaar in functie. De functionarissen gaven geen reden voor Haughs ontslag, voegde de Post eraan toe.

Haugh diende ook als hoofd van het US Cyber Command, het cyberoorlogsorgaan van het Pentagon dat offensieve en defensieve cyberoperaties uitvoert.

Ook plaatsvervangend NSA-hoofd Wendy Noble werd ontslagen en overgeplaatst naar een andere functie bij het Pentagon, meldde de Post.

De NSA is de grootste en meest geheime inlichtingendienst van de Amerikaanse overheid.

Het Pentagon reageerde niet direct op het verzoek van AFP om commentaar.

Haugh, die in februari 2024 werd benoemd, bekleedde eerder een reeks prominente functies op het gebied van cybersecurity binnen de overheid, waaronder commandant van de elite Cyber National Mission Force.

In reactie op het nieuws zei Democratisch Congreslid Jim Himes dat hij "diep verontrust" was door het ontslag van Haugh.

"Ik ken generaal Haugh als een eerlijke en oprechte leider die de wet volgde en de nationale veiligheid vooropstelde," zei hij in een verklaring die op X werd geplaatst.

"Ik vrees dat dit precies de kwaliteiten zijn die tot zijn ontslag hebben geleid onder deze regering."

De Amerikaanse president Donald Trump heeft sinds zijn aantreden in januari een grote reorganisatie van de militaire leiding doorgevoerd.

Trump ontsloeg in februari de hoogste Amerikaanse militaire officier, generaal Charles "CQ" Brown, zonder uitleg te geven voor zijn ontslag minder dan twee jaar in zijn vierjarige termijn als voorzitter van de Joint Chiefs of Staff.

Zijn regering voert ingrijpende ontslagen door onder federale werknemers en werkt aan het ontmantelen van overheidsinstellingen, slechts enkele maanden in zijn tweede ambtstermijn.

William J. Hartman, plaatsvervangend commandant van het US Cyber Command, en Sheila Thomas, uitvoerend directeur van de NSA, zijn benoemd tot waarnemend hoofd en plaatsvervangend hoofd van de NSA, meldde de Post.