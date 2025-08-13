Brussel wordt dit jaar zwaar geteisterd door vuurwapengeweld. Sinds begin 2025 registreerde de hoofdstad al 57 schietpartijen, waarvan 20 sinds de start van de zomer. Dat bevestigde Brussels procureur des Konings Julien Moinil dinsdag op een uitzonderlijk streng beveiligde persconferentie, georganiseerd naar aanleiding van ernstige bedreigingen uit het drugsmilieu.

Het geweld eiste sinds juli minstens twee dodelijke slachtoffers en verschillende gewonden. Niet elk incident is rechtstreeks gelinkt aan drugs, maar volgens Moinil kan elke Brusselaar slachtoffer worden van een verdwaalde kogel. “Op 5 augustus kwam in Molenbeek een kogel terecht in de voorruit van een auto waarin een moeder met haar 9-jarig kind zat. Ze was bijna gedood. Gaan we wachten tot onschuldige burgers sterven voor er iets verandert?”

Cijfers tonen omvang van het probleem

Sinds begin dit jaar werden 6211 meerderjarige en 874 minderjarige verdachten voorgeleid bij het parket — een verdrievoudiging tegenover 2024. Daaronder zijn 1250 opgepakte drugsdealers. Toch blijft de aanpak volgens Moinil dweilen met de kraan open: bendes vervangen opgepakte dealers onmiddellijk en de politie kampt met capaciteitsproblemen. Eén verkooppunt kan tot 50.000 euro per week opleveren; voor bedragen van 500 tot 2000 euro zijn uitvoerders bereid te doden.

De drugsstrijd draait om territorium en wordt gekenmerkt door gewelddadige overnames van verkoopplekken. De meeste opdrachtgevers sturen hun netwerk aan vanuit de gevangenis, waar ze toegang hebben tot gsm’s en internet. “De leider van een criminele organisatie krijgt hetzelfde regime als een gauwdief. Dat is toch niet normaal?”, aldus Moinil.

Onvoldoende middelen en structurele problemen