Brussel wordt dit jaar zwaar geteisterd door vuurwapengeweld. Sinds begin 2025 registreerde de hoofdstad al 57 schietpartijen, waarvan 20 sinds de start van de zomer. Dat bevestigde Brussels procureur des Konings Julien Moinil dinsdag op een uitzonderlijk streng beveiligde persconferentie, georganiseerd naar aanleiding van ernstige bedreigingen uit het drugsmilieu.
Het geweld eiste sinds juli minstens twee dodelijke slachtoffers en verschillende gewonden. Niet elk incident is rechtstreeks gelinkt aan drugs, maar volgens Moinil kan elke Brusselaar slachtoffer worden van een verdwaalde kogel. “Op 5 augustus kwam in Molenbeek een kogel terecht in de voorruit van een auto waarin een moeder met haar 9-jarig kind zat. Ze was bijna gedood. Gaan we wachten tot onschuldige burgers sterven voor er iets verandert?”
Cijfers tonen omvang van het probleem
Sinds begin dit jaar werden 6211 meerderjarige en 874 minderjarige verdachten voorgeleid bij het parket — een verdrievoudiging tegenover 2024. Daaronder zijn 1250 opgepakte drugsdealers. Toch blijft de aanpak volgens Moinil dweilen met de kraan open: bendes vervangen opgepakte dealers onmiddellijk en de politie kampt met capaciteitsproblemen. Eén verkooppunt kan tot 50.000 euro per week opleveren; voor bedragen van 500 tot 2000 euro zijn uitvoerders bereid te doden.
De drugsstrijd draait om territorium en wordt gekenmerkt door gewelddadige overnames van verkoopplekken. De meeste opdrachtgevers sturen hun netwerk aan vanuit de gevangenis, waar ze toegang hebben tot gsm’s en internet. “De leider van een criminele organisatie krijgt hetzelfde regime als een gauwdief. Dat is toch niet normaal?”, aldus Moinil.
Onvoldoende middelen en structurele problemen
De procureur herhaalde zijn oproep voor meer middelen, zowel bij het parket als bij de Brusselse federale gerechtelijke politie, die nog altijd met een groot personeelstekort kampt. “Ik ga de regering niet bedanken omdat ze gewoon de wet naleeft door ons wettelijk kader op te vullen.”
Daarnaast hekelt Moinil het gebrek aan een coherent gezondheidsbeleid rond drugs, de gebrekkige beveiliging in gevangenissen, en de trage uitwijzing van criminele vreemdelingen zonder verblijfsvergunning. Sinds januari werden in Brussel 4595 mensen zonder papieren opgepakt voor misdrijven; slechts één op tien belandt in een gesloten centrum.
Ook de overbevolking in de gevangenissen speelt een rol: 130 veroordeelden in Brussel lopen vrij rond onder voorwaarden, zonder enige controle. “Het gaat om mensen veroordeeld voor onder meer drugsfeiten en intrafamiliaal geweld.”
Politieke reactie
Op Moinils scherpe kritiek reageerde het kabinet van minister van Justitie kort: een deel van de extra middelen uit het paasakkoord gaat naar de versterking van de rechterlijke orde en de strijd tegen georganiseerde drugscriminaliteit. Er zouden ook bijkomende middelen komen voor het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC).
Voor Moinil is dat echter onvoldoende. “We komen uit 20 à 30 jaar van laksheid, dat los je niet op in zes maanden. Maar het is tijd om wakker te worden en de wijken die overspoeld zijn door drugs op te kuisen. Justitie doet zijn werk, maar zonder de nodige middelen blijven we achter de feiten aanlopen.”