Maar liefst duizend mensen marcheren tegen femicide in Rotterdam
Zeker duizend mensen hebben vanmiddag in Rotterdam een protestmars gehouden tegen femicide. De groep vertrok na een programma met sprekers op het Schouwburgplein.
Archieffoto: Dolle Minas vieren eenjarig bestaan, Amsterdam, 1971. / Foto: WikiCommons / TRT Nederlands
4 augustus 2025

Familieleden van de vrouw die een paar dagen geleden werd vermoord in Schiedam spraken op een podium. Volgens de familieleden was de vrouw, waarvan de partner is aangehouden als verdachte, al maanden slachtoffer van huiselijk geweld en was ze al meerdere keren gevlucht. De politie zou haar al meerdere keren hebben bezocht.

De mars tegen vrouwenmoorden werd georganiseerd door de groep Dolle Mina nadat onlangs twee vrouwen kort na elkaar werden vermoord. In Nederland wordt gemiddeld om de acht dagen een vrouw vermoord, vaak door een partner, een ex of iemand die ze af heeft gewezen.

“De impact van wat een vrouw doormaakt voordat femicide plaatsvindt, wordt onvoldoende erkend”, aldus de Dolle Mina-groep. De vrouwelijke activisten willen onder andere dat femicide expliciet genoemd wordt in het Wetboek van Strafrecht en dat er een nationale hulplijn komt.

Onder de deelnemers was voormalig staatssecretaris Ingrid Coenradie. De mars werd voorafgegaan door een programma met sprekers, waaronder de Rijswijkse burgemeester Huri Sahin.

“Als burgemeester heb ik met eigen ogen gezien wat er kan gebeuren als dingen volledig uit de hand lopen,” zei Sahin. Binnen vijftien maanden werden in haar gemeente drie vrouwen vermoord. Sahin is ambassadeur voor de Femicide Monitor. Na de tweede vrouwenmoord in Rijswijk riep ze vrouwen op om haar te mailen als ze zich onveilig voelden. Dit leidde tot meer dan negentig reacties en gesprekken.

Een man die tijdens het sprekersprogramma van de mars het podium op rende, werd door de politie aangehouden. De man greep de microfoon van een familielid dat op dat moment aan het woord was en begon te schreeuwen over polarisatie.

Volgens een ANP-verslaggever ter plaatse leek hij onsamenhangend. Mogelijk was hij in de war en werd ook snel van het podium verwijderd.

