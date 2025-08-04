Familieleden van de vrouw die een paar dagen geleden werd vermoord in Schiedam spraken op een podium. Volgens de familieleden was de vrouw, waarvan de partner is aangehouden als verdachte, al maanden slachtoffer van huiselijk geweld en was ze al meerdere keren gevlucht. De politie zou haar al meerdere keren hebben bezocht.

De mars tegen vrouwenmoorden werd georganiseerd door de groep Dolle Mina nadat onlangs twee vrouwen kort na elkaar werden vermoord. In Nederland wordt gemiddeld om de acht dagen een vrouw vermoord, vaak door een partner, een ex of iemand die ze af heeft gewezen.

“De impact van wat een vrouw doormaakt voordat femicide plaatsvindt, wordt onvoldoende erkend”, aldus de Dolle Mina-groep. De vrouwelijke activisten willen onder andere dat femicide expliciet genoemd wordt in het Wetboek van Strafrecht en dat er een nationale hulplijn komt.

Onder de deelnemers was voormalig staatssecretaris Ingrid Coenradie. De mars werd voorafgegaan door een programma met sprekers, waaronder de Rijswijkse burgemeester Huri Sahin.