Liverpool- en Portugal-spits Diogo Jota en zijn broer zijn omgekomen bij een auto-ongeluk in het noordwesten van Spanje, aldus de politie, enkele weken nadat de ster was getrouwd.

De Guardia Civil meldde dat een voertuig van de snelweg raakte in de gemeente Cernadilla, in de noordwestelijke provincie Zamora. Hierbij kwamen Jota en zijn broer, Andre Felipe, om het leven.

“We zullen op dit moment geen verdere opmerkingen maken en vragen om de privacy van de familie, vrienden, teamgenoten en clubmedewerkers van Diogo en Andre te respecteren terwijl zij proberen om te gaan met dit onvoorstelbare verlies,” zei Liverpool in een verklaring.

“We zullen hen blijven steunen met al onze middelen.”

Jota’s overlijden vond plaats minder dan een week nadat hij en zijn langdurige partner Rute Cardoso waren getrouwd. Slechts enkele uren voor zijn dood plaatste de voetballer op Instagram over de dag “die we nooit zullen vergeten.”

Het stel had drie kinderen.

“Het is onbegrijpelijk. We waren onlangs nog samen bij het nationale team, en je bent net getrouwd,” zei de Portugese speler Cristiano Ronaldo.

“Aan je familie, je vrouw en je kinderen stuur ik mijn condoleances en wens ik hen alle kracht van de wereld. Ik weet dat je altijd bij hen zult zijn. Rust in vrede, Diogo en Andre. We zullen jullie allemaal missen.”

De hulpdiensten in de provincie Zamora meldden dat twee mannen na middernacht omkwamen bij een ongeluk nabij Palacios de Sanabria in het noordwesten van Spanje. De autoriteiten verklaarden dat het voertuig na het ongeluk in brand vloog en dat de vlammen zich verspreidden naar nabijgelegen vegetatie.

“Rust in vrede, Diogo. Condoleances aan zijn familie en vrienden in deze ongelooflijk verdrietige tijd,” zei voormalig Liverpool-aanvoerder Steven Gerrard.

Ook de UEFA bracht een verklaring uit waarin zij hun verdriet over het nieuws uitten.

“Namens de Europese voetbalgemeenschap zijn we diep bedroefd door het tragische overlijden van Diogo Jota, international van Portugal en aanvaller van Liverpool FC, samen met zijn broer Andre Silva.”

De Spaanse omroep RTVE meldde dat Jota’s Lamborghini van de snelweg raakte en dat er een onderzoek naar de oorzaak gaande is.

Jota sloot zich in 2020 aan bij Liverpool vanuit Wolverhampton Wanderers en werd een publiekslieveling vanwege zijn scorend vermogen en veelzijdigheid.

Hij scoorde 65 doelpunten voor de club en hielp het team in 2025 de Premier League-titel te winnen. Hij speelde ook voor het Portugese nationale team, waarmee hij de kwartfinales van het EK 2024 bereikte.

“Het nieuws van het overlijden van Diogo Jota, een atleet die de naam van Portugal enorm heeft geëerd, en zijn broer is onverwacht en tragisch,” zei de Portugese premier Montenegro.

“Ik betuig mijn diepste medeleven aan hun familie. Het is een droevige dag voor voetbal en voor nationale en internationale sport.”