Een cyberaanval lag niet aan de basis van de enorme stroomstoring die maandag het grootste deel van Spanje en Portugal enkele uren in het donker achterliet, zei het hoofd van de Spaanse elektriciteitsnetwerk.

“We hebben kunnen concluderen dat er geen sprake was van een inbraak in het controlecentrum van het net,” zei Eduardo Prieto, een directeur bij Red Eléctrica, tijdens een persconferentie op dinsdag.

Hij gaf aan dat het “te vroeg” was om te bepalen of menselijke fout de oorzaak was van de storing, die volgens hem zijn oorsprong vond in het zuidwesten van Spanje, een belangrijk gebied voor zonne-energieproductie.

Op de vraag van journalisten of het incident gerelateerd was aan zonne-energieopwekking, antwoordde Prieto dat dit “zeer mogelijk” was. Hij sloot ook uit dat een atmosferisch fenomeen de oorzaak was.

Maandag leed het Iberisch Schiereiland aan de ergste stroomstoring in de moderne geschiedenis, kort na de middag. Bijna heel het vasteland van Spanje en Portugal zat zonder stroom.

Tegen middernacht was slechts 61 procent van de stroomvraag in Spanje hersteld.

Dinsdagochtend kondigde premier Pedro Sánchez aan dat 99,95 procent van de elektriciteitsvoorziening in het land was hersteld.

Er werden geen grote incidenten gemeld tijdens de stroomstoring, en over het algemeen bleef de rust bewaard.

Straten vulden zich met kinderen en mensen die de gedwongen pauze van elektronica aangrepen om vrienden te ontmoeten of in lange rijen te staan voor ijs voordat het smolt. Met minder auto's en een haperende internetverbinding omschreven velen het als een stap terug in de tijd.

Voor anderen was de ervaring echter verre van idyllisch, vooral voor reizigers of mensen die vastzaten in liften toen de stroom uitviel.

Ongeveer 35.000 mensen moesten worden gered nadat ze tijdens treinreizen waren gestrand. Enorme verkeersopstoppingen verlamden grote steden zoals Madrid, waar verkeerslichten en openbaar vervoer uitvielen en chaos heerste. Anderen moesten worden gered uit ondergrondse metrosystemen.

Veel bedrijven werden ook zwaar getroffen, met productie en diensten die grotendeels stil kwamen te liggen.

In verschillende regio's werd de noodtoestand uitgeroepen, waarbij de regionale overheden de hulp van de centrale regering vroegen om de situatie te beheersen.

Hoewel de noodtoestand in sommige gebieden wordt opgeheven, zei de regionale president van Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dinsdagochtend dat het nog te vroeg was om dit te doen.

“Als we de oorzaken niet kennen, kunnen we het niet opheffen... Wie kan ons garanderen dat dit niet opnieuw gebeurt?” zei ze tijdens een persconferentie.