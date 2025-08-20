De Israëlische minister van Defensie, Israel Katz, heeft volgens lokale media op woensdag een plan goedgekeurd om Gaza-stad te bezetten.

De publieke omroep KAN meldde dat Katz het plan de naam Gideon's Chariots B heeft gegeven, naar de “Operatie Gideon’s Chariots,” een grondoffensief dat in mei werd gelanceerd om de bezetting van de enclave uit te breiden en Palestijnen volledig uit het noorden van Gaza te verdrijven.

“Als onderdeel van het plan zullen de noodzakelijke oproepen voor reservisten worden uitgevaardigd om de aanval uit te voeren,” meldde de omroep, zonder het aantal benodigde troepen te specificeren.

Het plan zal later ter goedkeuring worden voorgelegd aan het veiligheidskabinet.

Volgens Channel 12 heeft het Israëlische leger al noodoproepen uitgevaardigd, bekend als “Order 8,” waarbij wordt verwacht dat tienduizenden reservisten de komende dagen worden opgeroepen.

Een anonieme functionaris verklaarde dat er volgende maand 50.000 reservisten zullen worden opgeroepen, wat het totale aantal actieve reservisten bijna zal verdubbelen tot 120.000.

Op dinsdag schetste de Israëlische stafchef Eyal Zamir de fasen van het bezettingsplan, waaronder het versterken van Israëlische troepen in het noorden van Gaza.

Op 8 augustus keurde het Israëlische kabinet het plan van Netanyahu goed om Gaza geleidelijk te herbezetten, te beginnen met Gaza-stad.