De verdachte van de dodelijke auto-aanval op een kerstmarkt in Duitsland had sterke anti-islamitische opvattingen en was boos over het migranten- en asielbeleid van Duitsland, aldus functionarissen. Dit bracht de extreemrechtse beweging ertoe om in de verdediging te schieten.

Minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser verklaarde zaterdag dat de verdachte "islamofobe" opvattingen had. Aanvankelijk werd er op sociale media vergelijkingen gemaakt met de dodelijke aanval door een immigrant op een kerstmarkt in Berlijn in 2016.

Later bleek dat de Saoedische verdachte, een psychiater die al 18 jaar in Duitsland woonde, in eerdere berichten op sociale media kritiek had geuit op de islam en sympathie had getoond voor extreemrechtse ideeën. Dit leidde tot pogingen tot schadebeperking door extreemrechtse groeperingen.

Martin Sellner, een Oostenrijker die populair is binnen extreemrechtse kringen in Duitsland, schreef op sociale media dat de motieven van de verdachte "complex leken te zijn" en voegde eraan toe dat de verdachte "de islam haatte, maar de Duitsers nog meer."

'Verdrietig en geschokt'

De leider van de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD), Alice Weidel, schreef op X: "Wanneer stopt deze waanzin?"

"Wat er vandaag is gebeurd, raakt veel mensen. Het raakt ons allemaal," zei Fael Kelion, een 27-jarige Kameroener die in de stad woont, tegen persbureau AFP.

"Ik denk dat, omdat (de verdachte) een buitenlander is, de bevolking ongelukkig zal zijn en minder gastvrij."

Michael Raarig, een 67-jarige ingenieur, zei: "Ik ben verdrietig, ik ben geschokt. Ik had nooit gedacht dat dit hier in een Oost-Duitse provinciestad zou kunnen gebeuren." Hij voegde eraan toe dat hij geloofde dat de aanval "in de kaart zal spelen van de AfD", die haar sterkste steun heeft in het voormalige communistische Oost-Duitsland.

De auto-aanval eiste vijf levens en meer dan 200 mensen raakten gewond. De veiligheidsmaatregelen werden zaterdag aangescherpt op kerstmarkten elders in Duitsland, met meer politie zichtbaar in steden zoals Hamburg, Leipzig en andere plaatsen.