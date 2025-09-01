Om het slachtoffer te bevrijden, schoten agenten die naar aanleiding van een melding het huis waren binnengegaan een van de honden neer. De man werd gereanimeerd nadat hij was bevrijd, maar hij overleed uiteindelijk in zijn woning.

Dit dodelijke incident heeft tot heftige emoties geleid en tot een toename van oproepen aan wetgevers om door te gaan met plannen voor nationale maatregelen.

In Nederland lijken hondenbeten een steeds groter probleem te worden. Onder pakketbezorgers is het momenteel het meest voorkomende arbeidsongeval. Een week geleden viel een hond agenten aan in Haarlem en werd vervolgens doodgeschoten; gisteravond gebeurde hetzelfde in Rotterdam.

Bijna twintig jaar geleden kwamen onderzoekers tot de conclusie dat er jaarlijks ongeveer 150.000 gevallen van hondenbeten worden gemeld. Groenendijk denkt dat er meer incidenten zijn, aangezien het aantal honden in Nederland sindsdien met enkele honderdduizenden is toegenomen.