Om het slachtoffer te bevrijden, schoten agenten die naar aanleiding van een melding het huis waren binnengegaan een van de honden neer. De man werd gereanimeerd nadat hij was bevrijd, maar hij overleed uiteindelijk in zijn woning.
Dit dodelijke incident heeft tot heftige emoties geleid en tot een toename van oproepen aan wetgevers om door te gaan met plannen voor nationale maatregelen.
In Nederland lijken hondenbeten een steeds groter probleem te worden. Onder pakketbezorgers is het momenteel het meest voorkomende arbeidsongeval. Een week geleden viel een hond agenten aan in Haarlem en werd vervolgens doodgeschoten; gisteravond gebeurde hetzelfde in Rotterdam.
Bijna twintig jaar geleden kwamen onderzoekers tot de conclusie dat er jaarlijks ongeveer 150.000 gevallen van hondenbeten worden gemeld. Groenendijk denkt dat er meer incidenten zijn, aangezien het aantal honden in Nederland sindsdien met enkele honderdduizenden is toegenomen.
Nationaal registratiecentrum
Volgens de Koninklijke Hondenbescherming (KHB) zou iedereen die een hond aanschaft een verplichte training moeten volgen. Daarnaast wil Groenendijk dat er een nationaal registratiecentrum voor hondenbeten wordt opgericht. Er zijn al een aantal van deze regionale centra. In sommige gevallen kunnen gemeenten bovendien verplicht stellen dat hondeneigenaren een muilkorf dragen.
Volgens de schatting van staatssecretaris Rummenie eind vorig jaar zou een dergelijk meldpunt eind 2025 operationeel kunnen zijn. Maar dat lijkt onwaarschijnlijk, zegt Groenendijk, directeur van de KHB.
Zij constateert een trend dat voorgestelde initiatieven onbeantwoord blijven. Het helpt ook niet dat er voor de derde keer in vijf jaar een nieuw kabinet nodig is.