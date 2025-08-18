De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social een bericht gedeeld waarin werd gesteld dat Oekraïne bereid moet zijn een deel van zijn grondgebied aan Rusland af te staan.
“Oekraïne moet bereid zijn om wat grondgebied aan Rusland te verliezen; anders zullen ze, naarmate de oorlog langer duurt, nog meer land blijven verliezen!!” stond er in het bericht van zondag.
Eerder zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat zowel Rusland als Oekraïne “concessies moeten doen” om tot een vredesakkoord te komen.
“Je kunt geen vredesakkoord sluiten tussen twee strijdende partijen tenzij beide kanten bereid zijn iets op te geven. Anders, als één partij alles krijgt wat ze willen, is dat geen vredesakkoord. Dat heet overgave,” zei hij tegen Fox News.
Rubio wees op belangrijke resterende kwesties van de top van vrijdag in Anchorage, Alaska, tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin, zoals “waar de territoriale grenzen zullen liggen, vragen over veiligheidsgaranties op lange termijn en met wie Oekraïne militaire allianties kan aangaan.”
Rubio voegde eraan toe dat territoriale beslissingen uiteindelijk aan Oekraïne zijn.
“Het is hun grondgebied. Het is hun land,” zei hij.
Trump en Poetin hebben een drie uur durende besloten bijeenkomst gehouden in Alaska, waarbij Poetin zei dat ze tot een “verstandhouding” waren gekomen.
Na de top vertelde Trump aan Fox News dat er belangrijke punten waren overeengekomen, met alleen nog kleine zaken die moesten worden opgelost.
Witte Huis-overleg
De Oekraïense president Volodymyr Zelensky zal maandag Trump ontmoeten in het Witte Huis om de voorstellen te bespreken.
Een groep van hoge Europese leiders en de secretaris-generaal van de NAVO zal maandag naar Washington reizen om deel te nemen aan de gesprekken over Oekraïne. De Franse president Emmanuel Macron, de Italiaanse premier Giorgia Meloni, de Duitse bondskanselier Friedrich Merz, de Finse president Alexander Stubb, de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen en NAVO-secretaris-generaal Mark Rutte zullen allemaal aanwezig zijn bij de bijeenkomst.
In een aparte Truth Social-post op zondag bekritiseerde Trump mediaberichten waarin werd beweerd dat hij een “grote nederlaag” had geleden door Poetin een belangrijke top in de VS te laten houden.
Hij zei dat Poetin “het geweldig zou hebben gevonden om de bijeenkomst ergens anders dan in de VS te houden, en de nepnieuwsmedia weten dit. Het was een belangrijk twistpunt!”