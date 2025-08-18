De Amerikaanse president Donald Trump heeft op zijn platform Truth Social een bericht gedeeld waarin werd gesteld dat Oekraïne bereid moet zijn een deel van zijn grondgebied aan Rusland af te staan.

“Oekraïne moet bereid zijn om wat grondgebied aan Rusland te verliezen; anders zullen ze, naarmate de oorlog langer duurt, nog meer land blijven verliezen!!” stond er in het bericht van zondag.

Eerder zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio dat zowel Rusland als Oekraïne “concessies moeten doen” om tot een vredesakkoord te komen.

“Je kunt geen vredesakkoord sluiten tussen twee strijdende partijen tenzij beide kanten bereid zijn iets op te geven. Anders, als één partij alles krijgt wat ze willen, is dat geen vredesakkoord. Dat heet overgave,” zei hij tegen Fox News.

Rubio wees op belangrijke resterende kwesties van de top van vrijdag in Anchorage, Alaska, tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Russische president Vladimir Poetin, zoals “waar de territoriale grenzen zullen liggen, vragen over veiligheidsgaranties op lange termijn en met wie Oekraïne militaire allianties kan aangaan.”

Rubio voegde eraan toe dat territoriale beslissingen uiteindelijk aan Oekraïne zijn.

“Het is hun grondgebied. Het is hun land,” zei hij.