Een van de machtigste Albanese drugskartels, de beruchte Copja-clan, is deze week opgerold tijdens een grootschalige internationale politieactie. Het netwerk, dat tonnen cocaïne smokkelde vanuit Paraguay naar West-Europa, werd in verband gebracht met drugstransporten ter waarde van minstens 3,5 miljard euro.

De operatie, uitgevoerd op 7 en 8 augustus, was het resultaat van een gezamenlijk onderzoek van Europol, het Albanese speciale openbaar ministerie voor georganiseerde misdaad en corruptie, en de Belgische, Franse, Nederlandse, Duitse en Italiaanse autoriteiten. Het onderzoek startte op basis van ontcijferde berichten uit het onderwereldcommunicatiesysteem Sky ECC.

28 ton cocaïne in één jaar

Volgens de Albanese justitie was de clan in 2020 alleen al verantwoordelijk voor de invoer van minstens 28 ton cocaïne. Daarvan werd 17 ton onderschept, met een straatwaarde van 3,5 miljard euro. De ladingen werden via de havens van Antwerpen en Hamburg Europa binnengebracht, verstopt in kisten met zeep, verfpotten en bouwmaterialen. In november 2020 werd in Antwerpen een zending van 11.600 kilo onderschept; in 2021 volgde in Hamburg nog eens 16.400 kilo.

Openbare aanklagers Altin Dumani en Vladimir Mara benadrukken dat de organisatie zó groot en machtig was dat ze de prijs van cocaïne op de Europese markt rechtstreeks kon beïnvloeden.

Arrestaties in Albanië en België

Tijdens de operatie werden tien verdachten opgepakt: negen in Albanië en één in België. Zes andere verdachten zijn nog voortvluchtig. De Belgische arrestant werd door Albanese media geïdentificeerd als Franc Çopja, ook bekend onder de naam Franc Gergely.