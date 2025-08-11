Een van de machtigste Albanese drugskartels, de beruchte Copja-clan, is deze week opgerold tijdens een grootschalige internationale politieactie. Het netwerk, dat tonnen cocaïne smokkelde vanuit Paraguay naar West-Europa, werd in verband gebracht met drugstransporten ter waarde van minstens 3,5 miljard euro.
De operatie, uitgevoerd op 7 en 8 augustus, was het resultaat van een gezamenlijk onderzoek van Europol, het Albanese speciale openbaar ministerie voor georganiseerde misdaad en corruptie, en de Belgische, Franse, Nederlandse, Duitse en Italiaanse autoriteiten. Het onderzoek startte op basis van ontcijferde berichten uit het onderwereldcommunicatiesysteem Sky ECC.
28 ton cocaïne in één jaar
Volgens de Albanese justitie was de clan in 2020 alleen al verantwoordelijk voor de invoer van minstens 28 ton cocaïne. Daarvan werd 17 ton onderschept, met een straatwaarde van 3,5 miljard euro. De ladingen werden via de havens van Antwerpen en Hamburg Europa binnengebracht, verstopt in kisten met zeep, verfpotten en bouwmaterialen. In november 2020 werd in Antwerpen een zending van 11.600 kilo onderschept; in 2021 volgde in Hamburg nog eens 16.400 kilo.
Openbare aanklagers Altin Dumani en Vladimir Mara benadrukken dat de organisatie zó groot en machtig was dat ze de prijs van cocaïne op de Europese markt rechtstreeks kon beïnvloeden.
Arrestaties in Albanië en België
Tijdens de operatie werden tien verdachten opgepakt: negen in Albanië en één in België. Zes andere verdachten zijn nog voortvluchtig. De Belgische arrestant werd door Albanese media geïdentificeerd als Franc Çopja, ook bekend onder de naam Franc Gergely.
Gergely zit echter al sinds 23 december 2023 in een Belgische cel, nadat hij door de Verenigde Arabische Emiraten vanuit Dubai werd uitgeleverd. Hij wordt in België verdacht van betrokkenheid bij de moord op Ardit Spahiu in Sint-Jans-Molenbeek in november 2020. Spahiu, lid van de rivaliserende Albeji-clan, werd neergeschoten toen hij een café verliet. Het conflict tussen de Copja- en Albeji-clans eiste de afgelopen jaren meerdere dodelijke slachtoffers, zowel in Albanië als in België.
Of Gergely nu aan Albanië wordt uitgeleverd of eerst in België moet terechtstaan, is nog niet duidelijk.
Complex witwassysteem
De opbrengsten van de cocaïnehandel werden witgewassen via investeringen in luxevastgoed, waaronder hotels en villa’s in Albanië en daarbuiten. Daarnaast gebruikte de clan een ingenieus financieel netwerk: contant geld werd overgebracht door buschauffeurs via kleine grensovergangen om douanecontroles te vermijden, en via het informele hawala-systeem naar onder meer Bolivia gesluisd.
Bij de actie zijn miljoenen euro’s aan bezittingen in beslag genomen, waaronder een toeristisch resort, villa’s in Dhërmi en Tirana, grond en gebouwen, aandelen in bedrijven, voertuigen en grote sommen contant geld.
Volgens de Albanese justitie toont de operatie aan dat het land serieus werk maakt van de bestrijding van grootschalige drugscriminaliteit. Zo werd twee weken eerder ook Ermir Ndreaj, alias Cinco, opgepakt, die jarenlang in Antwerpen woonde en al bij verstek was veroordeeld voor drugstransporten.