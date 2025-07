Minister-president Dick Schoof schreef in een bericht op X dat het doel van de overheid duidelijk is: “De mensen van Gaza moeten onmiddellijk, ongehinderd en veilig toegang krijgen tot humanitaire hulp.” Hiermee definieert hij een verandering in het standpunt van de regering ten aanzien van Israël.

Het kabinet legt ook sancties op aan Ben-Gvir en Smotrich, de twee onbuigzame ministers die Nederland niet meer in mogen omdat ze als ongewenste vreemdelingen worden aangemerkt. Het kabinet merkt op dat Smotrich en Ben-Gvir hebben opgeroepen tot etnische zuivering in de Gazastrook, de groei van illegale nederzettingen voortdurend hebben gesteund en hebben aangespoord tot geweld tegen de Palestijnse bevolking.

Ben-Gvir reageerde verontwaardigd en beweerde dat ze elkaar pas kort geleden via de telefoon hadden gesproken. Volgens hem geeft dit bericht niet de aard van het gesprek dat ze hadden gevoerd.

Hij laat het daar niet bij en gaat verder met het publiekelijk bedreigen van de hele Europese Unie, door te stellen dat het een GROTE fout zou zijn als ze doorgaan met de genoemde acties. Hij beweert dat Israël onlangs zijn humanitaire inspanningen in Gaza heeft verbeterd, en dat deze stappen geen rekening houden met deze ontwikkelingen in de regio.

Verschillende landen, waaronder Australië, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk, hebben de ministers al niet verwelkomd. De twee waren eerder al doelwit van EU-regelgeving die Nederland steunde. Die beslissing is nu uiteraard door het Nederlandse kabinet zelf ook genomen.

In een brief van minister van Buitenlandse Zaken Caspar Veldkamp aan het kabinet wordt vermeld dat een aantal vergunningen zijn aangepast, waardoor ook de wapenuitvoer naar Israël wordt beperkt. Het is bovendien "bijna ondenkbaar" dat onder deze omstandigheden een vergunning voor wapenuitvoer naar Israël wordt afgegeven, aldus Veldkamp’s brief. Hij merkt op dat het kabinet sinds 7 oktober 2023 al elf extra vergunningaanvragen heeft afgewezen.

Kabinet zoekt mogelijkheden levering hulpgoederen

Volgens Veldkamp koestert het kabinet "geen enkele illusie" over de doelen en daden van Hamas. Het kabinet heeft echter kritiek op de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, bewerend dat de maatregelen die Israël heeft genomen sinds de schending van het staakt-het-vuren in maart noch bijdragen aan de bevrijding van de gijzelaars, noch aan de hulp die de inwoners van Gaza nodig hebben.

Maandenlang heeft Israël voedsel en hulp tegengehouden om Gaza te bereiken. En er heerst nu nog steeds ernstige hongersnood in de enclave.

Minister Schoof zei maandagavond dat als Israël de Europese afspraken over humanitaire hulp in Gaza niet zou naleven, Nederland zelf actie zou ondernemen.

De regering onderzoekt manieren om te helpen met bevoorrading "over land en door de lucht". Omdat voedseldroppings door de lucht "bijzonder gevaarlijk en duur" zijn, is de regering van plan meer geld uit te trekken om de essentiële landroute vanuit Jordanië te behouden.

Er zal ook een extra donatie zijn aan de humanitaire organisatie de Rode Halve Maan.