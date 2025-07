De Beneluxlaan en het Europaplein in Utrecht werden door de politie afgesloten vanwege een auto met mogelijk gevaarlijke voorwerpen. De bewoners van twee appartementencomplexen moesten hun woning verlaten.

Eén appartementencomplex werd gedeeltelijk ontruimd, het andere volledig.

Tijdens het onderzoek troffen agenten daadwerkelijk bommen aan. De politie plaatste op X een bericht dat het materiaal was veiliggesteld door de EOD en dat ze het op een andere locatie aan het ontmantelen waren.

Bewoners van de ontruimde appartementencomplexen mochten rond 02.30 uur weer naar huis. De gemeente had hen eerder al in een hotel in de buurt ondergebracht. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio zijn zeker 130 mensen geëvacueerd uit het eerste appartementencomplex. Het aantal mensen dat uit het gedeeltelijk ontruimde complex is gekomen, is onbekend.

De politie doet nog steeds onderzoek naar de auto met explosieven. Het type explosieven is door een woordvoerder niet bekendgemaakt aan persbureau ANP.

Volgens buurtbewoners werd de auto dinsdagavond voor het eerst door de politie achtervolgd.