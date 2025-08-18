Mogelijk worden de medische gegevens van bijna een half miljoen Nederlandse vrouwen online openbaar gemaakt door het hackerscollectief Nova. Het laboratorium Klinische Diagnostiek, dat onder meer uitstrijkjes analyseert voor de screening op baarmoederhalskanker in opdracht van de Nederlandse Bevolkingsenquête, is eerder dit jaar slachtoffer geworden van een datalek.

Volgens de hackers heeft het laboratorium contracten op hun dark web-platform geschonden.

Hoewel niet bekend is welke afspraken precies zijn geschonden, zou de politie inmiddels ingeschakeld zijn. De oplichters hebben een aftelklok geplaatst en dreigen de gegevens openbaar te maken als er niet binnen elf dagen een aanzienlijk bedrag wordt betaald.

Er is veel gestolen data. Deze bevat de persoonlijke gegevens van minstens 485.000 vrouwen die hebben deelgenomen aan het baarmoederhalskankerprogramma, hetzij door middel van zelftesten, hetzij via hun huisarts. Ook andere onderzoeksgegevens, zoals tests voor huid, urine en wondvocht, zijn gestolen.