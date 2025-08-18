BUSINESS EN TECHNOLOGIE
2 min lezen
Hackers dreigen data nationale enquête vrij te geven.
De gegevens van duizenden deelnemers aan de Nationale Bevolkingsenquête zijn gestolen door oplichters die nu dreigen deze openbaar te maken.
Hackers dreigen data nationale enquête vrij te geven.
Man houdt laptop vast terwijl op deze illustratie een blauw scherm met een uitroepteken op hem wordt geprojecteerd. / Foto: Reuters
18 augustus 2025

Mogelijk worden de medische gegevens van bijna een half miljoen Nederlandse vrouwen online openbaar gemaakt door het hackerscollectief Nova. Het laboratorium Klinische Diagnostiek, dat onder meer uitstrijkjes analyseert voor de screening op baarmoederhalskanker in opdracht van de Nederlandse Bevolkingsenquête, is eerder dit jaar slachtoffer geworden van een datalek.

Volgens de hackers heeft het laboratorium contracten op hun dark web-platform geschonden.

Hoewel niet bekend is welke afspraken precies zijn geschonden, zou de politie inmiddels ingeschakeld zijn. De oplichters hebben een aftelklok geplaatst en dreigen de gegevens openbaar te maken als er niet binnen elf dagen een aanzienlijk bedrag wordt betaald.

Er is veel gestolen data. Deze bevat de persoonlijke gegevens van minstens 485.000 vrouwen die hebben deelgenomen aan het baarmoederhalskankerprogramma, hetzij door middel van zelftesten, hetzij via hun huisarts. Ook andere onderzoeksgegevens, zoals tests voor huid, urine en wondvocht, zijn gestolen.

Aanbevolen

Er is gezegd dat de hackers 300 terabyte hebben buitgemaakt. Sindsdien is een deel van deze gegevens – ongeveer 100 megabyte met informatie van meer dan 53.000 patiënten – openbaar gemaakt op het dark web.

De praktijken van Clinical Diagnostics zijn onderwerp van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de wet moeten organisaties een datalek binnen 72 uur nadat ze hiervan op de hoogte zijn gesteld, melden bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokken personen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.

De AP heeft de bewering van Clinical Diagnostics dat zij het datalek snel heeft gemeld, niet geverifieerd.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us