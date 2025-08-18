Mogelijk worden de medische gegevens van bijna een half miljoen Nederlandse vrouwen online openbaar gemaakt door het hackerscollectief Nova. Het laboratorium Klinische Diagnostiek, dat onder meer uitstrijkjes analyseert voor de screening op baarmoederhalskanker in opdracht van de Nederlandse Bevolkingsenquête, is eerder dit jaar slachtoffer geworden van een datalek.
Volgens de hackers heeft het laboratorium contracten op hun dark web-platform geschonden.
Hoewel niet bekend is welke afspraken precies zijn geschonden, zou de politie inmiddels ingeschakeld zijn. De oplichters hebben een aftelklok geplaatst en dreigen de gegevens openbaar te maken als er niet binnen elf dagen een aanzienlijk bedrag wordt betaald.
Er is veel gestolen data. Deze bevat de persoonlijke gegevens van minstens 485.000 vrouwen die hebben deelgenomen aan het baarmoederhalskankerprogramma, hetzij door middel van zelftesten, hetzij via hun huisarts. Ook andere onderzoeksgegevens, zoals tests voor huid, urine en wondvocht, zijn gestolen.
Er is gezegd dat de hackers 300 terabyte hebben buitgemaakt. Sindsdien is een deel van deze gegevens – ongeveer 100 megabyte met informatie van meer dan 53.000 patiënten – openbaar gemaakt op het dark web.
De praktijken van Clinical Diagnostics zijn onderwerp van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens de wet moeten organisaties een datalek binnen 72 uur nadat ze hiervan op de hoogte zijn gesteld, melden bij de toezichthoudende autoriteit en de betrokken personen zo snel mogelijk op de hoogte brengen.
De AP heeft de bewering van Clinical Diagnostics dat zij het datalek snel heeft gemeld, niet geverifieerd.