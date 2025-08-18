WERELD
2 min lezen
Slachtoffers na schietpartij in restaurant in New York City
Drie mensen zijn omgekomen en acht gewond geraakt bij een schietpartij in Crown Heights in een lounge in Brooklyn. De autoriteiten onderzoeken de aanval door meerdere schutters.
De politie vond minstens 36 kogelhulzen van meerdere wapens op de plaats delict. / AP
18 augustus 2025

Drie mensen zijn omgekomen en acht anderen raakten gewond toen "meerdere schutters" het vuur openden in een restaurant in New York City, gelegen in Brooklyn, vroeg op zondagochtend terwijl de locatie aan het sluiten was.

Tijdens een persconferentie verklaarde Jessica Tisch, commissaris van de politie van New York (NYPD), dat agenten reageerden op meldingen van een schietpartij in de Taste of the City Lounge aan Franklin Avenue in Crown Heights, net voor 3:30 uur lokale tijd.

De slachtoffers die omkwamen, zijn geïdentificeerd als drie mannen van respectievelijk 27 en 35 jaar oud, terwijl de leeftijd van het derde slachtoffer nog niet is vastgesteld.

Acht anderen die gewond raakten, zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De autoriteiten hebben echter geen details gegeven over hun toestand.

‘Vreselijke gebeurtenis’

Aanbevolen

Tisch verklaarde verder dat "meerdere schutters" betrokken waren en dat ze nog niet zijn aangehouden. Onderzoekers hebben minstens 36 kogelhulzen van "meerdere wapens" op de plaats delict gevonden.

"Op dit moment hebben we 11 slachtoffers geïdentificeerd in de leeftijd van 27 tot 61 jaar, waaronder acht mannen en drie vrouwen," zei ze.

“We hebben het laagste aantal schietincidenten en schietslachtoffers in de eerste zeven maanden van het jaar dat ooit is geregistreerd in de stad New York,” voegde Tisch toe. “Iets zoals dit is gelukkig een uitzondering, maar het is een vreselijke gebeurtenis die vanmorgen heeft plaatsgevonden.”

De politie heeft een onderzoek naar het incident gestart.

