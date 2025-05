De zittende president Daniel Noboa behaalde zondag een overtuigende overwinning in de presidentsverkiezingen van Ecuador, nadat kiezers zijn harde aanpak tegen het wijdverspreide geweld van drugskartels hadden gesteund.

Met meer dan 90 procent van de stemmen geteld, meldde de Nationale Kiesraad dat Noboa een onoverbrugbare voorsprong van 12 procentpunten had op zijn linkse rivaal Luisa Gonzalez.

De officiële resultaten toonden aan dat Noboa 56 procent van de stemmen had behaald, tegenover 44 procent voor Gonzalez. Dit was een veel grotere marge dan verwacht, gezien de virtuele gelijke stand in de eerste ronde.

Sprekend tot juichende aanhangers in zijn geboortestad Olon, noemde de 37-jarige president zijn overwinning een "historische zege".

"Een grote knuffel voor alle Ecuadorianen die altijd in deze jonge president hebben geloofd!" zei hij. "Ecuadorianen hebben gesproken, vanaf morgenochtend gaan we aan het werk."

Gonzalez — die zichtbaar geschokt leek door haar zwakke resultaat en mogelijk het einde van haar droom om de eerste vrouwelijke president van Ecuador te worden — trok onmiddellijk de uitslag in twijfel.

Ze beschuldigde Noboa van "de meest groteske verkiezingsfraude" en riep op tot een hertelling van de stemmen.

"Ik weiger te geloven dat het volk liever leugens verkiest boven de waarheid," zei ze.

Ze gaf echter geen direct bewijs voor haar beschuldigingen van fraude.

'Ecuador is verdeeld'

Noboa, de gitaarspelende zoon van een miljardair en bananenmagnaat, heeft zijn politieke toekomst gebaseerd op strenge veiligheidsmaatregelen om de bendes uit te schakelen.

Hij heeft het leger op straat ingezet, drugsbazen gearresteerd en de Verenigde Staten uitgenodigd om speciale eenheden te sturen.

Aan de vooravond van de verkiezingen kondigde Noboa een 60 dagen durende noodtoestand af in de hoofdstad Quito en verschillende provincies, wat de gespannen situatie benadrukte.

Het ooit vreedzame land registreerde aan het begin van het jaar gemiddeld één moord per uur, terwijl kartels streden om controle over cocaïneroutes die via de havens van Ecuador lopen.

Het wijdverspreide bloedvergieten heeft zowel investeerders als toeristen afgeschrikt, wat heeft geleid tot economische malaise en een toename van het aantal armen in Ecuador tot 28 procent van de bevolking.

In de hoofdstad, omringd door vulkanen, pakten kiezers zich in tegen de kou van de Andes en stroomden naar de stembureaus.

"Ik denk dat Ecuador verdeeld is, maar ik denk dat we allemaal begrijpen dat we in een situatie zitten waarin we ons moeten verenigen, ongeacht wie de regering leidt," zei de 21-jarige architectuurstudent Camila Medina.

In totaal waren ongeveer 13,7 miljoen Ecuadoranen verplicht om te stemmen.