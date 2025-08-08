POLITIEK
Na post Wilders wordt het Meldpunt Discriminatie overspoeld met klachten
Een recente post van PVV-leider Geert Wilders heeft in enkele dagen tijd meer dan 2500 meldingen opgeleverd.
Na post Wilders wordt het Meldpunt Discriminatie overspoeld met klachten
Vertrek van Wilders uit de coalitie vergroot de ideologische kloof in Europa over migratie, identiteit en de opkomst van extreemrechts. / Foto: AP
10 uur geleden

De post in kwestie bevat een schets van twee halve gezichten: een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de initialen PvdA, en een jeugdige, blonde vrouw met daaronder de letters PVV.

De woordvoerster van het meldpunt zegt dat het grote aantal meldingen over Wilders' tweet “een duidelijk signaal van de samenleving” is. Ze omschrijft Wilders' bericht als “discriminerend, controversieel en stigmatiserend”. Het meldpunt overweegt verdere maatregelen te nemen.

De vertegenwoordiger beweert dat het duidelijk is dat de foto bedoeld is om “moslims in een negatief daglicht te stellen”. Volgens het meldpunt weerspiegelen ook de reacties van mensen op het nieuws dit. “Deze lijst bevat termen als ‘smakeloos’, ‘hatelijk’ en ‘racistisch’.”

Er blijven nieuwe meldingen over het artikel binnenkomen, aldus de vertegenwoordiger.

Wat het meldpunt met het incident gaat doen, is nog onbekend. Een mogelijkheid is om aangifte te doen, maar hij benadrukt dat daarover nog geen besluit is genomen.

Hij zei dat sommige verslaggevers nu parallellen trekken tussen het incident en de manier waarop de nazi's tijdens de Tweede Wereldoorlog joden afschilderden.

Volgens een Europees onderzoek van vorig jaar wordt de helft van de Nederlandse moslims geconfronteerd met discriminatie.

Wilders lijkt zich ondertussen niet druk te maken om de harde reacties. Hij naast zijn post hierboven vandaag op X dat “de islam niet thuishoort in Nederland”.

Dan blijft de oproep van een Nederlandse minister voor het verlaten van een Nederlander zijn of haar religie, nog altijd schokkend.

