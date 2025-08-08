De post in kwestie bevat een schets van twee halve gezichten: een boos kijkende oudere vrouw met een hoofddoek met daaronder de initialen PvdA, en een jeugdige, blonde vrouw met daaronder de letters PVV.

De woordvoerster van het meldpunt zegt dat het grote aantal meldingen over Wilders' tweet “een duidelijk signaal van de samenleving” is. Ze omschrijft Wilders' bericht als “discriminerend, controversieel en stigmatiserend”. Het meldpunt overweegt verdere maatregelen te nemen.

De vertegenwoordiger beweert dat het duidelijk is dat de foto bedoeld is om “moslims in een negatief daglicht te stellen”. Volgens het meldpunt weerspiegelen ook de reacties van mensen op het nieuws dit. “Deze lijst bevat termen als ‘smakeloos’, ‘hatelijk’ en ‘racistisch’.”

Er blijven nieuwe meldingen over het artikel binnenkomen, aldus de vertegenwoordiger.

Wat het meldpunt met het incident gaat doen, is nog onbekend. Een mogelijkheid is om aangifte te doen, maar hij benadrukt dat daarover nog geen besluit is genomen.