Israël heeft laten weten dat de Franse president Emmanuel Macron voorlopig niet welkom is in het land zolang Frankrijk vasthoudt aan zijn plannen om Palestina als staat te erkennen. Dat verklaarde de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken Gideon Sa’ar tijdens een gesprek met zijn Franse ambtgenoot Jean-Noël Barrot.

Volgens de Israëlische publieke omroep zou Macron een officieel bezoek aan Israël hebben willen brengen, maar stelde premier Benjamin Netanyahu als voorwaarde dat Parijs eerst afstand moest doen van het erkenningsproces. Macron zou dat hebben geweigerd.

Sa’ar benadrukte dat de Franse erkenning volgens Israël de stabiliteit in het Midden-Oosten ondermijnt en de nationale en veiligheidsbelangen van het land schaadt. Hij noemde de Palestijnse president Mahmoed Abbas een “ongeloofwaardige gesprekspartner”, omdat er al bijna twintig jaar geen verkiezingen in de Palestijnse gebieden zijn gehouden en Abbas volgens hem slechts op beperkte steun onder de bevolking kan rekenen.