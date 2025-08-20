De serieuze wetenschap moest dat cijfer laten vallen omdat het zo onrealistisch was. Vlaanderen heeft zich nu aangesloten bij de realisten, aangezien Nederland, een expert op het gebied van stikstof modellering, en de Verenigde Naties dit al lang geleden uit hun modellen hadden verwijderd.

Vlaamse boeren hebben reden om zich te verheugen over dit besluit: de gemiddelde hoeveelheid stikstof die neerdaalt, waarvoor de boeren grotendeels verantwoordelijk zijn, is abrupt gedaald van 20,7 naar 18,6 kg per hectare. Dat is ongeveer 10%. Althans in theorie.

Elf bedrijven worden nu getroffen door deze herberekening, tegen 41 voorheen.