KLIMAAT
2 min lezen
Door stikstof wiskundig te elimineren, houdt Vlaanderen zijn bedrijfsactiviteiten in stand
Vlaanderen heeft ervoor gekozen om een deel van de uitgestoten stikstof niet mee te tellen. Het gaat om organische stikstof, die al lang onderwerp is van wetenschappelijke controverse, ondanks dat deze met de regen uit de lucht zou vallen.
Door stikstof wiskundig te elimineren, houdt Vlaanderen zijn bedrijfsactiviteiten in stand
Koeien staan tussen het droge gras in een veld in Ligne. / Foto: Reuters
20 augustus 2025

De serieuze wetenschap moest dat cijfer laten vallen omdat het zo onrealistisch was. Vlaanderen heeft zich nu aangesloten bij de realisten, aangezien Nederland, een expert op het gebied van stikstof modellering, en de Verenigde Naties dit al lang geleden uit hun modellen hadden verwijderd.

Vlaamse boeren hebben reden om zich te verheugen over dit besluit: de gemiddelde hoeveelheid stikstof die neerdaalt, waarvoor de boeren grotendeels verantwoordelijk zijn, is abrupt gedaald van 20,7 naar 18,6 kg per hectare. Dat is ongeveer 10%. Althans in theorie.

Elf bedrijven worden nu getroffen door deze herberekening, tegen 41 voorheen.

Aanbevolen

Deze bedrijven krijgen nog steeds de kans om hun uitstoot te verlagen, maar ze worden niet langer gedwongen te sluiten. Volgens het kabinet-Brouns zal dit echter een “zeer aanzienlijke” inspanning vergen.

Deze tactiek kan echter grote gevolgen hebben voor verschillende bedrijven. De zogenaamde “impactpercentages” die in het Vlaamse vergunningen beleid worden gehanteerd, komen overeen met essentiële depositiewaarden voor het milieu. Het is mogelijk dat boeren nu meer vrijheid krijgen om hun impact te beheersen, nu deze waarden dalen.

Mede omdat de ‘rode lijst’ was opgesteld op basis van mogelijk verouderde gegevens uit 2015, kreeg deze in landbouwkringen veel kritiek. Op dat moment stonden er 100 bedrijven op de lijst, maar dat aantal daalde al snel tot 41.

Ontdek
Amerikaanse wetgever zegt dat JFK werd vermoord vanwege verzet tegen Israëls nucleaire programma
Bevorderen van banden kan helpen handelsdoel van 100 miljard dollar te bereiken, Erdogan tegen Trump
Doha behoudt zich het recht voor om te reageren na Iraanse aanval op Amerikaanse basis: Qatar
Iran niet langer in staat om kernwapen te bouwen, zegt Amerikaanse vicepresident
'Laat die bommen niet vallen' op Iran, waarschuwt Trump Israël
Turkije's defensie-industrie moet nauwer worden verbonden met Europa en bondgenoten: NAVO-chef
Trump kondigt staakt-het-vuren aan tussen Israël en Iran
Ierland gaat officieel handel verbieden met Israëlische bedrijven in bezette Palestijnse gebieden
Wat zijn de belangrijkste Amerikaanse militaire bases in het Midden-Oosten?
Wat is de Straat van Hormuz en waarom is deze zo belangrijk voor olie?
Spanje dringt er bij EU op aan om handel te beperken en wapenleveranties aan Israël stop te zetten
'Strategisch besluit': Turkije en UNRWA ondertekenen overeenkomst om kantoor in het land op te richten
Rusland zegt dat het klaar is om Iran te helpen na Israëlische aanvallen
'Enorme' Russische aanval op Kiev doodt minstens zeven, verwondt tientallen: Oekraïne
NATO overweegt voorstel hoger defensie-uitgaven, maar niet iedereen is aan boord
Neem een ​​kijkje bij TRT Global. Deel uw feedback!
Contact us