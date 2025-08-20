Het gaat om een van de ergste bosbranden die Spanje in decennia heeft meegemaakt. Meer dan 1000 vierkante kilometer is deze maand in vlammen opgegaan.

Autoriteiten in Spanje schatten dat ongeveer 25% van de bosbranden opzettelijk is aangestoken. Door de droogte kunnen de branden zich snel verspreiden, hiernaast zijn in Spanje deze zomer 27 personen aangehouden op verdenking van brandstichting.

Verzoek van Spanje