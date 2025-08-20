Het gaat om een van de ergste bosbranden die Spanje in decennia heeft meegemaakt. Meer dan 1000 vierkante kilometer is deze maand in vlammen opgegaan.
Autoriteiten in Spanje schatten dat ongeveer 25% van de bosbranden opzettelijk is aangestoken. Door de droogte kunnen de branden zich snel verspreiden, hiernaast zijn in Spanje deze zomer 27 personen aangehouden op verdenking van brandstichting.
Verzoek van Spanje
Nederland stuurt op verzoek van Spanje twee helikopters om te helpen bij de bestrijding van de bosbranden. De inzet, waarbij 60 Nederlandse militairen betrokken zullen zijn, begint naar verwachting dinsdag en duurt tot 1 september.
Met waterzakken aan hun boord kunnen de transporthelikopters tot 8.000 liter water per keer lozen.
Na een hittegolf die meer dan twee weken heeft geduurd, wordt bovendien regen en koelere temperaturen verwacht. Toch neemt de bezorgdheid over de branden niet af door de gunstigere weersvoorspellingen.