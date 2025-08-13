Israëlische troepen zijn twee steden in het noorden van Quneitra in het zuidwesten van Syrië binnengevallen, wat opnieuw een schending van de soevereiniteit van het land betekent.

De door de staat gerunde Syrische zender Alikhbaria Syria TV meldde in een bericht op X dat "een patrouille van de Israëlische bezettingstroepen het dorp Turnejeh, ten noorden van Quneitra, is binnengetrokken."

De zender voegde eraan toe dat de patrouille "stopte op het dorpsplein voordat deze verder ging richting het dorp Hader in het noordelijke platteland van Quneitra," zonder verdere details te verstrekken.