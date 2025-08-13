Israëlische troepen zijn twee steden in het noorden van Quneitra in het zuidwesten van Syrië binnengevallen, wat opnieuw een schending van de soevereiniteit van het land betekent.
De door de staat gerunde Syrische zender Alikhbaria Syria TV meldde in een bericht op X dat "een patrouille van de Israëlische bezettingstroepen het dorp Turnejeh, ten noorden van Quneitra, is binnengetrokken."
De zender voegde eraan toe dat de patrouille "stopte op het dorpsplein voordat deze verder ging richting het dorp Hader in het noordelijke platteland van Quneitra," zonder verdere details te verstrekken.
Daarnaast meldde het kanaal dat een andere Israëlische militaire colonne zich verplaatste van Tel al-Ahmar al-Gharbi naar de rand van het dorp Al-Asbah in het zuidelijke platteland van Quneitra, te midden van spanning onder de lokale bevolking.
Na de val van het regime van Bashar al-Assad eind 2024 breidde Israël zijn bezetting van de Syrische Golanhoogten uit door de gedemilitariseerde bufferzone in te nemen, een stap die in strijd was met de ontwapeningsafspraak van 1974 met Syrië.
Israël heeft ook honderden luchtaanvallen uitgevoerd op militaire locaties en middelen in heel Syrië, waaronder gevechtsvliegtuigen, raketsystemen en luchtverdedigingsinstallaties, volgens verschillende rapporten.