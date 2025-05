De Duitse minister van Economie en Energie zei maandag dat gesprekken om de Nord Stream-gaspijpleidingen nieuw leven in te blazen en zo de Russische gasstroom naar Duitsland weer op gang te brengen, "helemaal de verkeerde kant op" gaan.

De Nord Stream-pijpleidingen vormen verreweg de grootste potentiële route voor Russisch gas naar Europa.

De Nord Stream 1-pijpleiding leverde gas van 2011 tot 2022.

Het $11 miljard kostende Nord Stream 2-project werd in 2021 voltooid, maar nooit in gebruik genomen omdat Duitsland het plan stopzette voorafgaand aan de oorlog van Rusland in Oekraïne.

Op de vraag of er een mogelijkheid is dat de pijpleidingen door de Oostzee worden hersteld, zei Habeck maandag dat dit momenteel niet het geval is.

“De Oekraïners staan nog steeds onder de agressie van Rusland. Dus ik denk dat praten over het potentieel van Nord Stream 2 of Nord Stream 1, als het gerepareerd zou worden, volledig de verkeerde richting van discussie is,” zei Habeck tegen verslaggevers in Brussel.

Opgeblazen pijpleidingen

In september 2022 werden een van de twee leidingen van Nord Stream 2 en beide leidingen van Nord Stream 1 beschadigd door mysterieuze explosies.

Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor de schade opgeëist, maar Duitse onderzoeken hebben aangegeven dat Oekraïense duikers betrokken waren bij de aanval.

Duitsland was tientallen jaren sterk afhankelijk van Russisch gas, maar sinds de oorlog in Oekraïne is Noorwegen de grootste leverancier geworden.

Moskou verminderde de gasleveringen aan Europa in 2022, wat leidde tot een energiecrisis met recordhoge gasprijzen op het continent.

Habeck uitte zijn zorgen dat de waarschijnlijke nieuwe Duitse regering de lessen die zijn geleerd van Europa's zware afhankelijkheid van Russische energie zou vergeten.

“De sociaaldemocraten en de conservatieve partij in Duitsland hebben de Duitse energieafhankelijkheid van Rusland opgebouwd, en dat hebben ze bewust gedaan,” zei hij.

“Ik ben bezorgd dat de les die we in 2022 hebben geleerd... vergeten kan worden.”

De conservatieve CDU/CSU en de sociaaldemocraten zijn begonnen met coalitiegesprekken om de volgende Duitse regering te vormen.

Ondertussen heeft de terugkeer van Donald Trump naar het Witte Huis de aandelenkoers van het Russische gasbedrijf Gazprom doen herstellen, in de hoop dat een snel vredesakkoord in Oekraïne zou leiden tot het herstel van gasexporten naar Europa, aldus een nota van Alpha Bank vorige maand.

Toch zijn er weinig tekenen dat Europa zich opnieuw snel aan Russisch gas zal binden.

De Financial Times meldde deze maand dat een oude bondgenoot van Poetin lobbyde bij de VS om investeerders toe te staan Nord Stream 2 opnieuw op te starten.

De Duitse regering heeft echter verklaard vast te houden aan onafhankelijkheid van Russische energie.