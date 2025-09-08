POLITIEK
Europese leiders zullen deze week de VS bezoeken om de Rusland-Oekraïne-oorlog te bespreken: Trump
Trump zegt dat hij binnenkort zal spreken met de Russische president Vladimir Poetin.
President Trump spreekt de pers toe op LaGuardia Airport in New York. / Foto: Reuters
8 september 2025

De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat individuele Europese leiders maandag of dinsdag naar de Verenigde Staten zouden komen om te bespreken hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan worden opgelost.

Tijdens een gesprek met journalisten na zijn terugkeer van de US Open in New York City, verklaarde Trump ook dat hij binnenkort met de Russische president Vladimir Poetin zou spreken.

"Bepaalde Europese leiders komen maandag of dinsdag individueel naar ons land," zei Trump.

Het was niet duidelijk op wie Trump doelde, en het Witte Huis reageerde niet direct op een verzoek om meer details.

Trump voegde eraan toe dat hij "niet blij" was met de huidige situatie van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, nadat journalisten vroegen naar een massale Russische luchtaanval in de nacht van zondag. Oekraïense functionarissen meldden dat deze aanval het belangrijkste overheidsgebouw in Kiev in brand had gezet.

Toch sprak hij opnieuw zijn vertrouwen uit dat de oorlog snel zou worden opgelost.

"De situatie tussen Rusland en Oekraïne, we gaan het oplossen," zei Trump.

