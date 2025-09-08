De Amerikaanse president Donald Trump zei zondag dat individuele Europese leiders maandag of dinsdag naar de Verenigde Staten zouden komen om te bespreken hoe de oorlog tussen Rusland en Oekraïne kan worden opgelost.

Tijdens een gesprek met journalisten na zijn terugkeer van de US Open in New York City, verklaarde Trump ook dat hij binnenkort met de Russische president Vladimir Poetin zou spreken.

"Bepaalde Europese leiders komen maandag of dinsdag individueel naar ons land," zei Trump.

Het was niet duidelijk op wie Trump doelde, en het Witte Huis reageerde niet direct op een verzoek om meer details.